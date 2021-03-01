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إغلاق أكبر سوق شعبي مُخالف لاحترازات كورونا شمالي الطائف

ضمن حملة لمتابعة المنشآت التجارية

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدي شمال الطائف"، إغلاق أكبر سوق شعبي واقع في نطاقها، وذلك لعدم التقيد بالاحترازات الوقائية، بمساندة من الجهات المختصة.

يُشار إلى أن الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة تواصل متابعتها للمنشآت التجارية المخالفة، وتُطبق التعليمات بحقها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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إغلاق أكبر سوق شعبي مُخالف لاحترازات كورونا شمالي الطائف
سبق

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدي شمال الطائف"، إغلاق أكبر سوق شعبي واقع في نطاقها، وذلك لعدم التقيد بالاحترازات الوقائية، بمساندة من الجهات المختصة.

يُشار إلى أن الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة تواصل متابعتها للمنشآت التجارية المخالفة، وتُطبق التعليمات بحقها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
09:17 PM

إغلاق أكبر سوق شعبي مُخالف لاحترازات كورونا شمالي الطائف

ضمن حملة لمتابعة المنشآت التجارية

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فهد العتيبي - الطائف
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4,780

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدي شمال الطائف"، إغلاق أكبر سوق شعبي واقع في نطاقها، وذلك لعدم التقيد بالاحترازات الوقائية، بمساندة من الجهات المختصة.

يُشار إلى أن الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة تواصل متابعتها للمنشآت التجارية المخالفة، وتُطبق التعليمات بحقها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

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