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بقيمة 200 مليون دولار.. الكويت تطرح مبادرة للاستثمار في التكنولوجيا

ستسهم بـ50 مليوناً من رأسمال الصندوق

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأحد، خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأفاد "الصباح" بأن الكويت ستسهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق؛ للسماح بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت بيروت قد شهدت اليوم افتتاح "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بقيمة 200 مليون دولار.. الكويت تطرح مبادرة للاستثمار في التكنولوجيا
سبق

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأحد، خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأفاد "الصباح" بأن الكويت ستسهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق؛ للسماح بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت بيروت قد شهدت اليوم افتتاح "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:57 PM

بقيمة 200 مليون دولار.. الكويت تطرح مبادرة للاستثمار في التكنولوجيا

ستسهم بـ50 مليوناً من رأسمال الصندوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأحد، خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأفاد "الصباح" بأن الكويت ستسهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق؛ للسماح بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت بيروت قد شهدت اليوم افتتاح "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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24,113
29 مليار ..

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