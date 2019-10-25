وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن عمليات الضبط كانت عقب رصدهم الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية؛ وهو ما يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

أغلقت إدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام، وذلك ضمن نطاق بلدية العزيزية.

"بلدية العزيزية" بجدة تغلق 4 مسالخ مخالفة للاشتراطات الصحية عبدالله الراجحي سبق 2019-10-25 أغلقت إدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام، وذلك ضمن نطاق بلدية العزيزية. وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن عمليات الضبط كانت عقب رصدهم الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية؛ وهو ما يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 11:55 PM

"بلدية العزيزية" بجدة تغلق 4 مسالخ مخالفة للاشتراطات الصحية بعد رصدها ذبحًا عشوائيًّا يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض





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أغلقت إدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة وشرطة المحافظة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام، وذلك ضمن نطاق بلدية العزيزية.

وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن عمليات الضبط كانت عقب رصدهم الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية؛ وهو ما يعرِّض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.