"وزارة العدل": مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

قالت: قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة منذ فبراير 2020 حتى شهر سبتمبر

حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة منذ فبراير 2020، حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021.

وأوضحت وزارة العدل، أن الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات كالحضانة والزيارة والنفقة، بعضها تم التوصل فيها لاتفاق بين الزوجين بتراجعهما عن الرغبة في الطلاق؛ فيما تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق يثنيهما عن الطلاق.

وبدأ مركز المصالحة باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء؛ وذلك منذ أن أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.

ووضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين؛ وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.

يُذكر أن مركز المصالحة يستقبل عبر منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa طلبات الصلح بخطوات يسيرة، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونيًّا.