النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملاك الإبل يختارون الشمال الممطور لمرباع المنقيات الموسمي

بعد موسم ساخن وناجح شهدته صياهد منيف

عقب موسم ساخن وناجح شهدته الصياهد في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حمل في فعالياته التنافس بين أشهر ملاك الإبل في المملكة والدول العربية والعالمية، غادر ملاك الإبل، المشاركون في المهرجان صياهد منيف باتجاه عزبهم ومرابيعهم الموسمية.

وفور نهاية فعاليات، بدء التخطيط على مسيرة المنقيات، وما يتبعها من شاحنات وصوالين متحركة في البحث عن المناطق الموسومة التي يشبع فيها الحلال، بعد أن اتجهت معظم الذيدان باتجاه الشمال، حيث مقر الربيع المزهر في المناطق المعروفة بالقرب من القيصومة وعرعر والحدود الشمالية، التي شهدت هطول الأمطار الموسمية ونمو الأعشاب الربيعية التي تحبها الإبل ويحرص ملاكها على قضاء الربيع فيها.

ورغم بعد المسافة التي يقطعها الحلال إلا أن أهل الإبل، يجدون المتعة في التنقل بإبلهم في طريقهم باتجاه الشمال مرورًا بالفياض والرياض الخضراء.

في حين أن قلة من ملاك الإبل المشاركين بالمهرجان، يحرصون على مرابع خاصة لمنقياتهم عبر مزارع محمية تمتد بين المزارع والأرض الخضراء الطبيعية بعيدًا عن قطع المسافات الطويلة نحو الشمال وحفاظًا على الخصوصية والراحة.

يقول مالك الإبل، عبدالله القحطاني: لاشك أن ملاك الإبل يبحثون عن الأماكن المناسبة لمنقياتهم، وبخاصة المناطق الشمالية التي تتسم بهطول الأمطار الموسمية التي تشهد نمو كل الأعشاب والأشجار الربيعية التي تحبها الإبل، وتزين فيها ولها أثر إيجابي على بدانتها وعافيتها ويستمتع أهل الإبل بالتنقل مع ذيدانهم في هذه المرابيع المنعشة التي تعد لهم نوعًا من السياحة والاستجمام في هذه الفياض الخضراء الممطورة، والإبل التي لها محبة عالية من قبل ملاكها الذين يبحثون عن المرابع الطيبة لصالحها ويقطعون مئات الكيلومترات في سبيل ذلك.

يذكر أن، الإبل التي تشارك في مهرجانات المزاين، يُعد لها خطة غذاء صحية تعود عليها بالنفع من خلال اختيار الأعلاف التي تزيد من حال الإبل ونشاطها، تمهيدًا لاختيار المقر الصيفي لها حتى تكون الإبل على حال طيب قبل انطلاقة المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملاك الإبل يختارون الشمال الممطور لمرباع المنقيات الموسمي
سبق

عقب موسم ساخن وناجح شهدته الصياهد في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حمل في فعالياته التنافس بين أشهر ملاك الإبل في المملكة والدول العربية والعالمية، غادر ملاك الإبل، المشاركون في المهرجان صياهد منيف باتجاه عزبهم ومرابيعهم الموسمية.

وفور نهاية فعاليات، بدء التخطيط على مسيرة المنقيات، وما يتبعها من شاحنات وصوالين متحركة في البحث عن المناطق الموسومة التي يشبع فيها الحلال، بعد أن اتجهت معظم الذيدان باتجاه الشمال، حيث مقر الربيع المزهر في المناطق المعروفة بالقرب من القيصومة وعرعر والحدود الشمالية، التي شهدت هطول الأمطار الموسمية ونمو الأعشاب الربيعية التي تحبها الإبل ويحرص ملاكها على قضاء الربيع فيها.

ورغم بعد المسافة التي يقطعها الحلال إلا أن أهل الإبل، يجدون المتعة في التنقل بإبلهم في طريقهم باتجاه الشمال مرورًا بالفياض والرياض الخضراء.

في حين أن قلة من ملاك الإبل المشاركين بالمهرجان، يحرصون على مرابع خاصة لمنقياتهم عبر مزارع محمية تمتد بين المزارع والأرض الخضراء الطبيعية بعيدًا عن قطع المسافات الطويلة نحو الشمال وحفاظًا على الخصوصية والراحة.

يقول مالك الإبل، عبدالله القحطاني: لاشك أن ملاك الإبل يبحثون عن الأماكن المناسبة لمنقياتهم، وبخاصة المناطق الشمالية التي تتسم بهطول الأمطار الموسمية التي تشهد نمو كل الأعشاب والأشجار الربيعية التي تحبها الإبل، وتزين فيها ولها أثر إيجابي على بدانتها وعافيتها ويستمتع أهل الإبل بالتنقل مع ذيدانهم في هذه المرابيع المنعشة التي تعد لهم نوعًا من السياحة والاستجمام في هذه الفياض الخضراء الممطورة، والإبل التي لها محبة عالية من قبل ملاكها الذين يبحثون عن المرابع الطيبة لصالحها ويقطعون مئات الكيلومترات في سبيل ذلك.

يذكر أن، الإبل التي تشارك في مهرجانات المزاين، يُعد لها خطة غذاء صحية تعود عليها بالنفع من خلال اختيار الأعلاف التي تزيد من حال الإبل ونشاطها، تمهيدًا لاختيار المقر الصيفي لها حتى تكون الإبل على حال طيب قبل انطلاقة المهرجان.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
04:22 PM

ملاك الإبل يختارون الشمال الممطور لمرباع المنقيات الموسمي

بعد موسم ساخن وناجح شهدته صياهد منيف

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
1,349

عقب موسم ساخن وناجح شهدته الصياهد في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حمل في فعالياته التنافس بين أشهر ملاك الإبل في المملكة والدول العربية والعالمية، غادر ملاك الإبل، المشاركون في المهرجان صياهد منيف باتجاه عزبهم ومرابيعهم الموسمية.

وفور نهاية فعاليات، بدء التخطيط على مسيرة المنقيات، وما يتبعها من شاحنات وصوالين متحركة في البحث عن المناطق الموسومة التي يشبع فيها الحلال، بعد أن اتجهت معظم الذيدان باتجاه الشمال، حيث مقر الربيع المزهر في المناطق المعروفة بالقرب من القيصومة وعرعر والحدود الشمالية، التي شهدت هطول الأمطار الموسمية ونمو الأعشاب الربيعية التي تحبها الإبل ويحرص ملاكها على قضاء الربيع فيها.

ورغم بعد المسافة التي يقطعها الحلال إلا أن أهل الإبل، يجدون المتعة في التنقل بإبلهم في طريقهم باتجاه الشمال مرورًا بالفياض والرياض الخضراء.

في حين أن قلة من ملاك الإبل المشاركين بالمهرجان، يحرصون على مرابع خاصة لمنقياتهم عبر مزارع محمية تمتد بين المزارع والأرض الخضراء الطبيعية بعيدًا عن قطع المسافات الطويلة نحو الشمال وحفاظًا على الخصوصية والراحة.

يقول مالك الإبل، عبدالله القحطاني: لاشك أن ملاك الإبل يبحثون عن الأماكن المناسبة لمنقياتهم، وبخاصة المناطق الشمالية التي تتسم بهطول الأمطار الموسمية التي تشهد نمو كل الأعشاب والأشجار الربيعية التي تحبها الإبل، وتزين فيها ولها أثر إيجابي على بدانتها وعافيتها ويستمتع أهل الإبل بالتنقل مع ذيدانهم في هذه المرابيع المنعشة التي تعد لهم نوعًا من السياحة والاستجمام في هذه الفياض الخضراء الممطورة، والإبل التي لها محبة عالية من قبل ملاكها الذين يبحثون عن المرابع الطيبة لصالحها ويقطعون مئات الكيلومترات في سبيل ذلك.

يذكر أن، الإبل التي تشارك في مهرجانات المزاين، يُعد لها خطة غذاء صحية تعود عليها بالنفع من خلال اختيار الأعلاف التي تزيد من حال الإبل ونشاطها، تمهيدًا لاختيار المقر الصيفي لها حتى تكون الإبل على حال طيب قبل انطلاقة المهرجان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,115
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,940
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة