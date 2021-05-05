وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إلحاقًا إلى إعلان #وزارة_الحج_والعمرة بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.. تنوه عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف وسيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف.

تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح لمجلس إدارة شركات أرباب الطوائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-05 أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إلحاقًا إلى إعلان #وزارة_الحج_والعمرة بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.. تنوه عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف وسيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442 06:32 PM

تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح لمجلس إدارة شركات أرباب الطوائف وزارة الحج والعمرة قالت في تنويه سيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا





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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إلحاقًا إلى إعلان #وزارة_الحج_والعمرة بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.. تنوه عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف وسيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا.