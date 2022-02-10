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غسيل 1800 سجادة وتطهير 2500 دولاب بالمسجد الحرام خلال 6 أشهر

باستخدام 270 ألف لتر مطهرات وجهود 4000 عامل وعاملة و500 مُعدة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال النصف الأول من العام 1443هـ، وهي: غسل 1800 سجادة، واستخدام 10.800.000 لتر تطهير من المواد الصديقة للبيئة، و270 ألف لتر مطهرات عبر 4000 عامل وعاملة، و200 مشرف باستخدام 500 معدة وآلة.

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أنها قامت بتطهير 2500 دولاب، و3800 دورة مياه، وبلغت النفايات المُرَحّلة 2340 طنًّا.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام مكة المكرمة

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غسيل 1800 سجادة وتطهير 2500 دولاب بالمسجد الحرام خلال 6 أشهر
سبق

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال النصف الأول من العام 1443هـ، وهي: غسل 1800 سجادة، واستخدام 10.800.000 لتر تطهير من المواد الصديقة للبيئة، و270 ألف لتر مطهرات عبر 4000 عامل وعاملة، و200 مشرف باستخدام 500 معدة وآلة.

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أنها قامت بتطهير 2500 دولاب، و3800 دورة مياه، وبلغت النفايات المُرَحّلة 2340 طنًّا.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:11 AM

غسيل 1800 سجادة وتطهير 2500 دولاب بالمسجد الحرام خلال 6 أشهر

باستخدام 270 ألف لتر مطهرات وجهود 4000 عامل وعاملة و500 مُعدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال النصف الأول من العام 1443هـ، وهي: غسل 1800 سجادة، واستخدام 10.800.000 لتر تطهير من المواد الصديقة للبيئة، و270 ألف لتر مطهرات عبر 4000 عامل وعاملة، و200 مشرف باستخدام 500 معدة وآلة.

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أنها قامت بتطهير 2500 دولاب، و3800 دورة مياه، وبلغت النفايات المُرَحّلة 2340 طنًّا.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,636
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,347
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,042
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,066

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