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مبادرة فريدة من نوعها.. "محلي الداير" يُشرك شباب المحافظة في اجتماعه

"ابن لبدة" يؤكد أنهم ركيزة لتحقيق رؤية القيادة في التنمية

أشرك المجلس المحلي بمحافظة الداير، شباب المحافظة في جلسته الدورية اليوم، التي رأسها محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحّب محافظ الداير نايف بن لبدة بالشباب، مثمناً لهم دورهم الريادي في تحقيق التنمية، ومؤكداً أنهم ركيزة أساسية وهامة لتحقيق رؤية القيادة، مشيرا إلى أن مشاركتهم تأتي تحقيقا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وناقش المجلس في حضور الشباب المشاريع التنموية، خاصة التي تتعلق بالشباب وتحقق تطلعاتهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، مستعرضاً الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

المجلس المحلي محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة فريدة من نوعها.. "محلي الداير" يُشرك شباب المحافظة في اجتماعه
سبق

أشرك المجلس المحلي بمحافظة الداير، شباب المحافظة في جلسته الدورية اليوم، التي رأسها محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحّب محافظ الداير نايف بن لبدة بالشباب، مثمناً لهم دورهم الريادي في تحقيق التنمية، ومؤكداً أنهم ركيزة أساسية وهامة لتحقيق رؤية القيادة، مشيرا إلى أن مشاركتهم تأتي تحقيقا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وناقش المجلس في حضور الشباب المشاريع التنموية، خاصة التي تتعلق بالشباب وتحقق تطلعاتهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، مستعرضاً الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
06:27 PM

مبادرة فريدة من نوعها.. "محلي الداير" يُشرك شباب المحافظة في اجتماعه

"ابن لبدة" يؤكد أنهم ركيزة لتحقيق رؤية القيادة في التنمية

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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أشرك المجلس المحلي بمحافظة الداير، شباب المحافظة في جلسته الدورية اليوم، التي رأسها محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور مديري الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحّب محافظ الداير نايف بن لبدة بالشباب، مثمناً لهم دورهم الريادي في تحقيق التنمية، ومؤكداً أنهم ركيزة أساسية وهامة لتحقيق رؤية القيادة، مشيرا إلى أن مشاركتهم تأتي تحقيقا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وناقش المجلس في حضور الشباب المشاريع التنموية، خاصة التي تتعلق بالشباب وتحقق تطلعاتهم في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، مستعرضاً الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

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