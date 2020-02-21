ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-21 ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين. وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443 08:18 AM

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين لم تَرِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية





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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.