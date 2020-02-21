زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.زلزال الفلبين
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.