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زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين

لم تَرِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال الفلبين

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زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
08:18 AM

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب جنوبي الفلبين

لم تَرِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترِد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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