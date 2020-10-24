صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
"التحالف": تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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"التحالف": تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-24
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
05:29 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
06:54 PM
"التحالف": تدمير طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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