قروض تنموية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية

يتم منحها وفق أقساط ميسرة لا تتجاوز قيمتها 400 ريال

وقّع أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة الشرقية والمشرف العام على صندوق القروض التنموية "أجدى" سمير العفيصان اليوم الخميس اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق القروض التنموية "أجدى" و المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، ممثلاً في المدير العام للمكتب سعيد القحطاني.

وقال العفيصان إن الاتفاقية تنص على منح صندوق القروض التنموية "أجدى" قروضًا تنموية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، وذلك تمكينًا لمستفيد الضمان من تحقيق الاكتفاء المادي وتحسن الحالة الاقتصادية والمستوى المعيشي لمستفيدي الضمان عبر منحهم قروضًا تسهم في تحقيق التنمية لهم وللمجتمع تحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030 في التنمية .

وأكد العفيصان أن الصندوق يقدم دعمه لمستفيدي الضمان بالتعاون مع الصندوق الخيري الاجتماعي، ومن خلال المحفظة التمويلية المدعومة من بنك التنمية المجتمعية، مقدمًا شكره لكافة الجهات المتعاونة مع الصندوق لإسهامها في تحقيق التنمية المجتمعية وتنمية مشاريع الأسر المستفيدة بالمنطقة وتمكينهم.

من ناحيته، قال مدير صندوق أجدى التنموي عبدالعزيز الناشري: شروط التقدم لمنح قرض الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان تتم بمميزات خاصة، حيث لا يتطلب منح القرض توفير كافل أو ضامن على عكس ما هو متبع للمستفيد خارج الضمان الاجتماعي، ويتطلب فقط لمنح القرض لمستفيد الضمان تقديم شهادة من الضمان الاجتماعي تفيد تسجيله فقط على أن يقع مقر إقامة المستفيد ضمن نطاق المنطقة الشرقية.

وأكد "الناشري" أن هناك اتصالًا مباشر بين الصندوق وبين الضمان الاجتماعي بحيث يتم التأكد من تسجيل المتقدم لطلب القرض بالضمان واستحقاقه لقرض الضمان.

وأضاف: أقساط القرض المقدم لمستفيدي الضمان ميسرة وسهلة ولا تتجاوز 400 ريال شهريًا.

وأردف: الصندوق أطلق برنامج "منتج بيدي" لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي يهدف لتعزيز ثقافة العمل الحر عبر تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال دعم مشاريعهم النوعية بقروض حسنة مستردة.