هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا من نوع فايزر.



وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".