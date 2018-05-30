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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد نزاهة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر
سبق

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
08:37 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:32 AM

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات فايزر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
13,556

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إنه لا صحة لما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات في رد على أحد الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية. ونأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة".

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