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"تعليمي جازان" يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور

دعا لمواصلة الجهود في هذا المجال بما يحقق الفائدة لطلابنا وطالباتنا

عقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان اليوم اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور في الجانب التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي, وبحضور مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي, وبقية أعضاء المجلس من الإدارتين.

وبين الدكتور أبوهادي في مستهل الاجتماع الذي عقد عن بعد أهمية الاجتماع ودوره في دعم التعليم عن بعد ومواصلة الجهود في هذا المجال بما يحقق الفائدة لطلابنا وطالباتنا ويدعم إبداعات المجتمع التعليمي الذين أظهروا تفوقاً ملحوظاً في التعامل التقني عبر منصة مدرستي وما يتطلبه هذا الأمر من إجراءات تقنية وممارسات عملية.

وأشار أبوهادي إلى العمل التكاملي بين تعليم جازان وصبيا ودوره المؤثر في دعم الخطط التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة وإعداد الدراسات الخاصة بتحسين العمل وتجويده.

من جانبه أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي خلال الاجتماع أن تشخيص الواقع التعليمي والعمل على تعزيز الإيجابيات يقودنا إلى تحقيق الهدف الأسمى من التعليم عن بعد وهو استمرار مواصلة الأجيال لتعليمهم وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم.

عقب ذلك انطلقت أعمال المجلس بورقتي عمل قدمها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الأستاذ عبدالله الأمير ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ محمد يحيى عاتي حيث تم في الورقتين استعراض جهود التعليم عن بعد بالمنطقة بنسب إحصائية أظهرت العمل الجاد والسعي المستمر لخدمة طلاب وطالبات المنطقة مع مناقشة فرص التحسين التي تساهم في تحسين نواتج التعلم.

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"تعليمي جازان" يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور
سبق

عقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان اليوم اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور في الجانب التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي, وبحضور مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي, وبقية أعضاء المجلس من الإدارتين.

وبين الدكتور أبوهادي في مستهل الاجتماع الذي عقد عن بعد أهمية الاجتماع ودوره في دعم التعليم عن بعد ومواصلة الجهود في هذا المجال بما يحقق الفائدة لطلابنا وطالباتنا ويدعم إبداعات المجتمع التعليمي الذين أظهروا تفوقاً ملحوظاً في التعامل التقني عبر منصة مدرستي وما يتطلبه هذا الأمر من إجراءات تقنية وممارسات عملية.

وأشار أبوهادي إلى العمل التكاملي بين تعليم جازان وصبيا ودوره المؤثر في دعم الخطط التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة وإعداد الدراسات الخاصة بتحسين العمل وتجويده.

من جانبه أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي خلال الاجتماع أن تشخيص الواقع التعليمي والعمل على تعزيز الإيجابيات يقودنا إلى تحقيق الهدف الأسمى من التعليم عن بعد وهو استمرار مواصلة الأجيال لتعليمهم وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم.

عقب ذلك انطلقت أعمال المجلس بورقتي عمل قدمها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الأستاذ عبدالله الأمير ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ محمد يحيى عاتي حيث تم في الورقتين استعراض جهود التعليم عن بعد بالمنطقة بنسب إحصائية أظهرت العمل الجاد والسعي المستمر لخدمة طلاب وطالبات المنطقة مع مناقشة فرص التحسين التي تساهم في تحسين نواتج التعلم.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:03 PM

"تعليمي جازان" يعقد اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور

دعا لمواصلة الجهود في هذا المجال بما يحقق الفائدة لطلابنا وطالباتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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عقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان اليوم اجتماعه الثاني لمناقشة عدد من المحاور في الجانب التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي, وبحضور مدير إدارة تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي, وبقية أعضاء المجلس من الإدارتين.

وبين الدكتور أبوهادي في مستهل الاجتماع الذي عقد عن بعد أهمية الاجتماع ودوره في دعم التعليم عن بعد ومواصلة الجهود في هذا المجال بما يحقق الفائدة لطلابنا وطالباتنا ويدعم إبداعات المجتمع التعليمي الذين أظهروا تفوقاً ملحوظاً في التعامل التقني عبر منصة مدرستي وما يتطلبه هذا الأمر من إجراءات تقنية وممارسات عملية.

وأشار أبوهادي إلى العمل التكاملي بين تعليم جازان وصبيا ودوره المؤثر في دعم الخطط التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة وإعداد الدراسات الخاصة بتحسين العمل وتجويده.

من جانبه أكد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي خلال الاجتماع أن تشخيص الواقع التعليمي والعمل على تعزيز الإيجابيات يقودنا إلى تحقيق الهدف الأسمى من التعليم عن بعد وهو استمرار مواصلة الأجيال لتعليمهم وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم.

عقب ذلك انطلقت أعمال المجلس بورقتي عمل قدمها مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الأستاذ عبدالله الأمير ومشرف التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ محمد يحيى عاتي حيث تم في الورقتين استعراض جهود التعليم عن بعد بالمنطقة بنسب إحصائية أظهرت العمل الجاد والسعي المستمر لخدمة طلاب وطالبات المنطقة مع مناقشة فرص التحسين التي تساهم في تحسين نواتج التعلم.

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