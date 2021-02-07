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الكويت تدين بشدة استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المملكة

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها الإجراءات المتخذة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة بطائرة مسيرة مفخخة من قبل المليشيا الحوثية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها بعد أيضا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن؛ للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

وزارة الخارجية الكويتية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت تدين بشدة استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المملكة
سبق

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة بطائرة مسيرة مفخخة من قبل المليشيا الحوثية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها بعد أيضا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن؛ للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:03 PM

الكويت تدين بشدة استمرار مليشيا الحوثي في استهداف المملكة

أكدت وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها الإجراءات المتخذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف أراضي المملكة بطائرة مسيرة مفخخة من قبل المليشيا الحوثية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد إمعانا بتهديد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.

وأضافت أن استمرارها بعد أيضا انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني الذي يجرم الاعتداء على المناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب وعلى الفور تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن؛ للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.

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