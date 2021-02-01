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الهلال يدشن تحضيراته لمواجهة أبها .. والفرج في عيادة النادي

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته، الاثنين ، تحضيراته لمواجهة نظيره أبها في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل.

من جهة ثانية، أدى قائد الأزرق سلمان الفرج جلسة علاجية في عيادة النادي بعد تعرضه لإصابة في مواجهة النصر في كأس السوبر، حيث أثبتت الفحوص الأولية حاجته إلى العلاج، إثر التواء حاد في مفصل القدم.

كما واصل الثنائي علي البليهي ومتعب المفرج برامجهما التأهيلية، تأهبًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يدشن تحضيراته لمواجهة أبها .. والفرج في عيادة النادي
سبق

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته، الاثنين ، تحضيراته لمواجهة نظيره أبها في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل.

من جهة ثانية، أدى قائد الأزرق سلمان الفرج جلسة علاجية في عيادة النادي بعد تعرضه لإصابة في مواجهة النصر في كأس السوبر، حيث أثبتت الفحوص الأولية حاجته إلى العلاج، إثر التواء حاد في مفصل القدم.

كما واصل الثنائي علي البليهي ومتعب المفرج برامجهما التأهيلية، تأهبًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
09:00 PM

الهلال يدشن تحضيراته لمواجهة أبها .. والفرج في عيادة النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباته، الاثنين ، تحضيراته لمواجهة نظيره أبها في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل.

من جهة ثانية، أدى قائد الأزرق سلمان الفرج جلسة علاجية في عيادة النادي بعد تعرضه لإصابة في مواجهة النصر في كأس السوبر، حيث أثبتت الفحوص الأولية حاجته إلى العلاج، إثر التواء حاد في مفصل القدم.

كما واصل الثنائي علي البليهي ومتعب المفرج برامجهما التأهيلية، تأهبًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

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