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العاصمة فوق 48°.. موجة حارة تبدأ بعد غد ضاربة هذه المناطق.. "الأرصاد" تحذر

دعت إلى متابعة تقارير الطقس اليومية و"الإنذار المبكر" بموقع الهيئة ووسائل التواصل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب بعض مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، قالت "الأرصاد" إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بموجة حارة تتجاوز فيها درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الغربية والساحلية منها بالموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

كما توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة "فترة ما بعد الظهيرة" على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت: "لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العاصمة فوق 48°.. موجة حارة تبدأ بعد غد ضاربة هذه المناطق.. "الأرصاد" تحذر
سبق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب بعض مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، قالت "الأرصاد" إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بموجة حارة تتجاوز فيها درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الغربية والساحلية منها بالموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

كما توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة "فترة ما بعد الظهيرة" على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت: "لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
01:11 PM

العاصمة فوق 48°.. موجة حارة تبدأ بعد غد ضاربة هذه المناطق.. "الأرصاد" تحذر

دعت إلى متابعة تقارير الطقس اليومية و"الإنذار المبكر" بموقع الهيئة ووسائل التواصل

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
9
28,174

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة حارة تضرب بعض مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، قالت "الأرصاد" إن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بموجة حارة تتجاوز فيها درجات الحرارة العظمى 48 درجة مئوية، وتصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، كما تتأثر منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الغربية والساحلية منها بالموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

كما توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة "فترة ما بعد الظهيرة" على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

وأضافت: "لا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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