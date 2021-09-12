بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة رقم 4 من أربعة تعادلات كما ارتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 2.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع محترف الأهلي الجديد باولينهو تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 63.

كان التعاون هو البادئ بالتسجيل في شوط المباراة الأول عن طريق الكاميروني لياندر توامبا في الدقيقة الـتاسعة من عمر المباراة .

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالتعاون بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليحصد كل فريق نقطة.

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور أربع جولات.

"الأهلي" لا يعرف الفوز للمرة الرابعة على التوالي .. تعادل مع "التعاون" محمد السيّد سبق 2021-09-12 فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور أربع جولات. وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالتعاون بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليحصد كل فريق نقطة. كان التعاون هو البادئ بالتسجيل في شوط المباراة الأول عن طريق الكاميروني لياندر توامبا في الدقيقة الـتاسعة من عمر المباراة . وفي شوط المباراة الثاني استطاع محترف الأهلي الجديد باولينهو تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 63. بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة رقم 4 من أربعة تعادلات كما ارتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 2.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 09:51 PM

"الأهلي" لا يعرف الفوز للمرة الرابعة على التوالي .. تعادل مع "التعاون" في الجولة 4 من دوري المحترفين





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فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور أربع جولات.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالتعاون بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ليحصد كل فريق نقطة.

كان التعاون هو البادئ بالتسجيل في شوط المباراة الأول عن طريق الكاميروني لياندر توامبا في الدقيقة الـتاسعة من عمر المباراة .

وفي شوط المباراة الثاني استطاع محترف الأهلي الجديد باولينهو تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 63.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي عند النقطة رقم 4 من أربعة تعادلات كما ارتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 2.