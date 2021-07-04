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مغردون يجبرون "نادي لياقة" شهيرًا للاعتذار لـ"معاق" اعترض على رسوم معاونه

بالتزامن مع إطلاق "وزارة الرياضة" مبادرة "فخر" لتأهيلهم رياضيًّا

أنصف المغردون شابًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجبرت سياط تغريداتهم أحد أندية اللياقة المشهورة على تقديم الاعتذار له بعد شكواه من تحصيل مبالغ مالية من معاونه لدفع العربة دون حق، ورَدٍّ احتسبوه غير موفَّق، وأثار حفيظة المتابعين.

واستغل الشاب "عبدالعزيز مباركي" حسابه على "تويتر" ليقدِّم اعتراضه على النادي الشهير لإجباره على دفع قيمة اشتراك شهري لسائقه الذي يحضر معه للصالة لقيادته، ودفع كرسيه المتحرك فقط، دون أن يستفيد من خدمات النادي، ورَدَّ على اعتراضه بأن "هذه هي الشروط". وهي التغريدة التي أثارت حفيظة المغردين ليعود النادي ويحذفها، ويقدم اعتذارًا بحجة سوء فهم الموظف، ومعها عرض خصمًا للبطل عبدالعزيز، لكنه أصر على تعديل تلك الشروط حتى تشمل مرافقي جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن وزارة الرياضة أعلنت اليوم إطلاق مبادرة "برنامج فخر"، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية، ويهدف لتأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويَيْن المحلي والدولي.


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مغردون يجبرون "نادي لياقة" شهيرًا للاعتذار لـ"معاق" اعترض على رسوم معاونه
سبق

أنصف المغردون شابًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجبرت سياط تغريداتهم أحد أندية اللياقة المشهورة على تقديم الاعتذار له بعد شكواه من تحصيل مبالغ مالية من معاونه لدفع العربة دون حق، ورَدٍّ احتسبوه غير موفَّق، وأثار حفيظة المتابعين.

واستغل الشاب "عبدالعزيز مباركي" حسابه على "تويتر" ليقدِّم اعتراضه على النادي الشهير لإجباره على دفع قيمة اشتراك شهري لسائقه الذي يحضر معه للصالة لقيادته، ودفع كرسيه المتحرك فقط، دون أن يستفيد من خدمات النادي، ورَدَّ على اعتراضه بأن "هذه هي الشروط". وهي التغريدة التي أثارت حفيظة المغردين ليعود النادي ويحذفها، ويقدم اعتذارًا بحجة سوء فهم الموظف، ومعها عرض خصمًا للبطل عبدالعزيز، لكنه أصر على تعديل تلك الشروط حتى تشمل مرافقي جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن وزارة الرياضة أعلنت اليوم إطلاق مبادرة "برنامج فخر"، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية، ويهدف لتأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويَيْن المحلي والدولي.


04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
11:57 PM

مغردون يجبرون "نادي لياقة" شهيرًا للاعتذار لـ"معاق" اعترض على رسوم معاونه

بالتزامن مع إطلاق "وزارة الرياضة" مبادرة "فخر" لتأهيلهم رياضيًّا

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فهد الغبيوي - الرياض
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8,546

أنصف المغردون شابًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأجبرت سياط تغريداتهم أحد أندية اللياقة المشهورة على تقديم الاعتذار له بعد شكواه من تحصيل مبالغ مالية من معاونه لدفع العربة دون حق، ورَدٍّ احتسبوه غير موفَّق، وأثار حفيظة المتابعين.

واستغل الشاب "عبدالعزيز مباركي" حسابه على "تويتر" ليقدِّم اعتراضه على النادي الشهير لإجباره على دفع قيمة اشتراك شهري لسائقه الذي يحضر معه للصالة لقيادته، ودفع كرسيه المتحرك فقط، دون أن يستفيد من خدمات النادي، ورَدَّ على اعتراضه بأن "هذه هي الشروط". وهي التغريدة التي أثارت حفيظة المغردين ليعود النادي ويحذفها، ويقدم اعتذارًا بحجة سوء فهم الموظف، ومعها عرض خصمًا للبطل عبدالعزيز، لكنه أصر على تعديل تلك الشروط حتى تشمل مرافقي جميع ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُذكر أن وزارة الرياضة أعلنت اليوم إطلاق مبادرة "برنامج فخر"، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية السعودية، ويهدف لتأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويَيْن المحلي والدولي.


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