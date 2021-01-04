"الخطوط" أول شركة طيران في العالم تقدِّم دليلاً شاملاً بلغة برايل للمكفوفين

خيارات "السعودية" على متن رحلاتها تشمل الأفلام الـموصوفة بالصوت

تحتفل الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، باليوم العالمي للغة برايل، وذلك في إطار التزامها بإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات على متن الطائرة لكافة فئات الضيوف الذين يعانون من إعاقات بصرية. وكانت الخطوط السعودية قد احتلت في العام 2015م الصدارة على مستوى العالم كأول ناقل جوِّي يقدِّم دليل طيران شاملاً بلغة برايل للركاب الـمكفوفين والـمعاقين بصرياً.

وتعمل كوادر الخطوط السعودية عالية التدريب والتأهيل على توفير كافة الخدمات التي تجعل تجربة سفر ذوي الإعاقة أسهل وأكثر انسيابية، بما في ذلك الـمصاعد، والوجبات وقوائم الطعام الخاصة، وإجراءات السلامة، والـمجلات الـمطبوعة بلغة برايل، إضافةً إلى خيارات الـمأكولات والترفيه الجوِّي التي تناسب الضيوف الذين يتطلَّعون إلى هذه الخدمات. وتتضمَّن خيارات الترفيه على متن الطائرة محتوى متنوِّعاً، وأفلامًا موصوفة بالصوت.

من جهة أخرى، يمكن للضيوف طلب الحصول على وجبة الكفيف عند حجز مقاعدهم بخطوة بسيطة أثناء إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مركز الاتصال، كما أن مطابع الخطوط السعودية تقوم بتصميم وتنفيذ كافة المواد الورقية باستخدام طابعة متخصصة للغة برايل لتوفيرها على متن الطائرة.

وفي تعليقٍ له على الخدمات التي تقدِّمها الشركة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوِّي، الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، قائلاً: "نحن حريصون على الاحتفاء بجميع ضيوفنا الكرام، وتزويدهم بنطاقٍ واسع ومتنوِّع من الخدمات، ووسائل الراحة، والدعم، ونعتز بأننا نبذل قصارى جهودنا لتوفير تجربة سفر مريحة، وممتعة في مختلف مراحل الرحلة".

وأضاف الكابتن الكشي: "نحن ندعو جميع ضيوفنا لاستكشاف الخيارات المختلفة والمرونة المتاحة لهم قبل الحجز، حيث يمكنهم تصميم تجربة سفرهم لتلبي احتياجاتهم وتستجيب لرغباتهم".

ويمتاز الناقل الوطني للمملكة بحصوله على العديد من الجوائز والتقديرات، كما أنه يعتبر من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط. وقد حازت الخطوط السعودية مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم من منظمة (APEX) غير الربحية. وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت "السعودية" بكثافة في أسطولها الذي يضم 144 طائرة ضيقة وعريضة البدن، ويُعد أحد الأساطيل الجوِّية الأحدث في العالم، بمعدَّل عمرٍ يبلغ 5 سنوات، وهو يطير لأكثر من 95 وجهة في أربع قارات، وإلى كافة مطارات الـمملكة الثمانية والعشرين. وتتَّبع الخطوط السعودية إجراءات دقيقة وشاملة للتعقيم والتنظيف بعد وصول كل رحلة.