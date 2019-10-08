تعرف على أبرز نجوم التنس في بطولة كأس الدرعية

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر .

وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في الرياض.

وقال منظمون اليوم الثلاثاء، إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.