النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على أبرز نجوم التنس في بطولة كأس الدرعية

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر .
وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في الرياض.
وقال منظمون اليوم الثلاثاء، إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تعرف على أبرز نجوم التنس في بطولة كأس الدرعية
سبق

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر .
وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في الرياض.
وقال منظمون اليوم الثلاثاء، إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:25 PM

تعرف على أبرز نجوم التنس في بطولة كأس الدرعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,020

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس بالسعودية في ديسمبر .
وتقام البطولة، التي تستغرق 3 أيام وتبدأ في 12 ديسمبر وتبلغ جائزتها 3 ملايين دولار، في الرياض.
وقال منظمون اليوم الثلاثاء، إن الإيطالي فابيو فونيني والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب 4 لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,603
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,357

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة