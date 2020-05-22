شاهد من الحرم.. جموع المصلين يشهدون ختم القرآن

وسط إجراءات احترازية طبّقتها الرئاسة العامة للحرمين

أدت جموع المصلين صلاة التهجد بالمسجد الحرام، وشهدوا ختم القرآن الكريم، وسط إجراءات احترازية طبّقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أمّ المصلين في صلاة التهجد في ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ والشيخ ياسر الدوسري؛ وشهد المصلون ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ صوراً لجموع المصلين الذين شهدوا ختم القرآن الكريم.

وعلى غير المعتاد وبسبب ما فرضته جائحة كورونا، فقد تم ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل في ليلة 29 في صلاة التهجد، بينما اقتصرت صلاة التراويح منذ بداية الشهر الفضيل على خمس تسليمات فقط.

وطبّقت رئاسة الحرمين عديداً من الإجراءات المتخذة بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم الجاري، ومنها تطبيق التباعد بين المصلين وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد.