أمير تبوك يطّلع على سير العمل بمراكز اللقاحات بالمنطقة

خلال استقباله مدير عام الشؤون الصحية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير مفصّل عن سير العمل في مراكز اللقاحات في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

كما اطلع على تقرير مفصل عن تقديم اللقاح لمنسوبي التعليم بالمنطقة من الكوادر التعليمية والإدارية والإشرافية والطلبة في الفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا في مراكز اللقاحات.

واطّلع على تقرير عن إحصائيات الجولات التي نفّذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشاد أمير منطقة تبوك بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، مؤكدًا أهمية التقيُّد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه ثمّن الدكتور "الغامدي" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد، والحثّ المستمرّ على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.