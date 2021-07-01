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"أمانة جدة" تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة "مدينتي" الموحدة

خلال 6 شهور.. للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات المقاولين

أبرمت أمانة محافظة جدة 4486 عقداً إلكترونياً بين المنتجين والناقلين عبر منصة "مدينتي" الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات، وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، كما سجلت 94 شركة مؤهلة و422 مقاولاً و1877 معدة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م.

وكشف تقرير صادر عن إدارة مركز "مدينتي" بأمانة جدة عن إجمالي النفايات المسجلة عبر المنصة الرقمية الموحدة والتي قدرت بنحو 266 ألف طن من النفايات التجارية وأكثر من 96 ألف طن من النفايات الإنشائية.

من جانبه، أوضح المدير العام لمركز "مدينتي" بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي أن المؤشرات الميدانية للمركز خلال الـ6 شهور الماضية أظهرت 8260 ملاحظة مرصودة، وجرى مباشرة 98% من البلاغات الواردة عبر 940 كما بلغت نسبة المعالجة لبلاغات التشوه البصري 100%، في حين بلغت المخالفات المرصودة عبر المنصة 472 مخالفة.

وبيّن "الغامدي" أنه تم ربط جميع العقود الإلكترونية مع نظام الرخص التجارية "بلدي" سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة، لافتاً إلى أن المنصة تشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية.

جدير بالذكر أن مركز "مدينتي" يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الرقابة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الأمن منها، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية عبر إعادة تدويرها.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة "مدينتي" الموحدة
سبق

أبرمت أمانة محافظة جدة 4486 عقداً إلكترونياً بين المنتجين والناقلين عبر منصة "مدينتي" الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات، وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، كما سجلت 94 شركة مؤهلة و422 مقاولاً و1877 معدة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م.

وكشف تقرير صادر عن إدارة مركز "مدينتي" بأمانة جدة عن إجمالي النفايات المسجلة عبر المنصة الرقمية الموحدة والتي قدرت بنحو 266 ألف طن من النفايات التجارية وأكثر من 96 ألف طن من النفايات الإنشائية.

من جانبه، أوضح المدير العام لمركز "مدينتي" بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي أن المؤشرات الميدانية للمركز خلال الـ6 شهور الماضية أظهرت 8260 ملاحظة مرصودة، وجرى مباشرة 98% من البلاغات الواردة عبر 940 كما بلغت نسبة المعالجة لبلاغات التشوه البصري 100%، في حين بلغت المخالفات المرصودة عبر المنصة 472 مخالفة.

وبيّن "الغامدي" أنه تم ربط جميع العقود الإلكترونية مع نظام الرخص التجارية "بلدي" سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة، لافتاً إلى أن المنصة تشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية.

جدير بالذكر أن مركز "مدينتي" يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الرقابة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الأمن منها، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية عبر إعادة تدويرها.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
01:49 PM

"أمانة جدة" تبرم 4486 عقداً وتؤهل 94 شركة عبر منصة "مدينتي" الموحدة

خلال 6 شهور.. للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات المقاولين

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عبدالله الراجحي - جدة
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أبرمت أمانة محافظة جدة 4486 عقداً إلكترونياً بين المنتجين والناقلين عبر منصة "مدينتي" الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات، وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، كما سجلت 94 شركة مؤهلة و422 مقاولاً و1877 معدة، خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م.

وكشف تقرير صادر عن إدارة مركز "مدينتي" بأمانة جدة عن إجمالي النفايات المسجلة عبر المنصة الرقمية الموحدة والتي قدرت بنحو 266 ألف طن من النفايات التجارية وأكثر من 96 ألف طن من النفايات الإنشائية.

من جانبه، أوضح المدير العام لمركز "مدينتي" بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي أن المؤشرات الميدانية للمركز خلال الـ6 شهور الماضية أظهرت 8260 ملاحظة مرصودة، وجرى مباشرة 98% من البلاغات الواردة عبر 940 كما بلغت نسبة المعالجة لبلاغات التشوه البصري 100%، في حين بلغت المخالفات المرصودة عبر المنصة 472 مخالفة.

وبيّن "الغامدي" أنه تم ربط جميع العقود الإلكترونية مع نظام الرخص التجارية "بلدي" سعياً إلى كفاءة الخدمة المقدمة للمنتجين وتتبع النفايات حتى وصولها إلى نقطة التخلص المعتمدة، لافتاً إلى أن المنصة تشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية.

جدير بالذكر أن مركز "مدينتي" يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الرقابة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تسهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الأمن منها، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية عبر إعادة تدويرها.

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