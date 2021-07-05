وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-05 ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو. وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:32 AM

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو





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ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.