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ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50

لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

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ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50
سبق

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:32 AM

ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50

لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

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