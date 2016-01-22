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الأهلي يفتقد محترفه البرازيلي دي سوزا ثلاثة أشهر

أعلن نادي الأهلي خضوع لاعب وسطه البرازيلي جوزيف دي سوزا لعملية جراحة في البطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من التهابات مستمرة يشكو منها في أسفل البطن مما يستدعي خضوعه لجراحة سيتحدد مكانها وموعدها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي دي سوزا برنامجاً تأهيلياً عقب الجراحة سيغيب على إثره لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يعود مجدداً للملاعب.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي قادماً من فنر بخشة التركي، حيث شارك في هذا الموسم بـ18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أخرى.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يفتقد محترفه البرازيلي دي سوزا ثلاثة أشهر
سبق

أعلن نادي الأهلي خضوع لاعب وسطه البرازيلي جوزيف دي سوزا لعملية جراحة في البطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من التهابات مستمرة يشكو منها في أسفل البطن مما يستدعي خضوعه لجراحة سيتحدد مكانها وموعدها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي دي سوزا برنامجاً تأهيلياً عقب الجراحة سيغيب على إثره لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يعود مجدداً للملاعب.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي قادماً من فنر بخشة التركي، حيث شارك في هذا الموسم بـ18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أخرى.


22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
08:47 PM

الأهلي يفتقد محترفه البرازيلي دي سوزا ثلاثة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الأهلي خضوع لاعب وسطه البرازيلي جوزيف دي سوزا لعملية جراحة في البطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح النادي أن اللاعب يعاني من التهابات مستمرة يشكو منها في أسفل البطن مما يستدعي خضوعه لجراحة سيتحدد مكانها وموعدها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يؤدي دي سوزا برنامجاً تأهيلياً عقب الجراحة سيغيب على إثره لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يعود مجدداً للملاعب.

يذكر أن اللاعب انضم لصفوف الأهلي خلال الصيف الماضي قادماً من فنر بخشة التركي، حيث شارك في هذا الموسم بـ18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة أخرى.


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