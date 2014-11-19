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"مرور جدة" يضبط قائديْ مركبتين مارسا التفحيط

أحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

ضبط مرور محافظة جدة قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة.

جاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.

وأضاف: تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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"مرور جدة" يضبط قائديْ مركبتين مارسا التفحيط
سبق

ضبط مرور محافظة جدة قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة.

جاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.

وأضاف: تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
05:12 PM

"مرور جدة" يضبط قائديْ مركبتين مارسا التفحيط

أحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
354

ضبط مرور محافظة جدة قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بجدة.

جاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة جدة.

وأضاف: تم ضبطهما وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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