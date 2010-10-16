يورغن كلوب: نيوكاسل يونايتد سيصبح "قوة عظمى" في كرة القدم

بعد الاستحواذ السعودي على النادي الإنجليزي

توقع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن يصبح نادي نيوكاسل يونايتد "قوة عظمى" جديدة في كرة القدم، وذلك بعد الاستحواذ السعودي على النادي في صفقة بلغت قيمتها حوالي 305 ملايين جنيه إسترليني.

وقد اتفقت إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز على الصفقة الأسبوع الماضي.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال كلوب في حديث لشبكة "سكاي": إن نيوكاسل "ضمن لعب دور مهم في عالم كرة القدم لعشرين أو ثلاثين عامًا".

وعن الاستحواذ تابع قائلًا: "هذا سينتج فريقًا خارقًا.. مكان مضمون في دوري أبطال أوروبا في غضون بضع سنوات، وليس على الفور".

وعن دور المال الذي سيتم ضخه في النادي، قال "كلوب": "المال لا يستطيع شراء كلّ شيء، لكن ذلك ممكن مع مرور الوقت. لديهم المال الكافي لاتخاذ بعض القرارات الخاطئة أحيانًا، ثمّ تعديلها واتخاذ القرارات الصحيحة، وعندها سيكونون حيث يريدون".

وأضاف كلوب: "يجب القول إنهم سيكونون قوى عظمى".

"لدينا منافس جديد":

وقال مدرب تشيلسي توماس توخيل: " يبدو أنه لدينا منافس جديد على المواقع والألقاب".

وقال مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير: "لا أعرف خطط المالكين الجدد، لا أستطيع أن أقول ما إذا كانوا سينفقون الكثير من المال، إنه نادي كرة قدم رائع له تقاليد".

وتابع سولشاير: "على المدى الطويل سيكون من المثير للاهتمام مشاهدته، كان النادي حديث كرة القدم في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا ما يريدونه في النهاية".

وعلّق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قائلًا: "إن مشجعي نيوكاسل الذين رأيتهم كانوا سعداء، الأمر يدخل في مجال الأعمال، استحوذ الناس على ناد وجمهور نيوكاسل سعيد".

وقال باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس: "إنها أخبار جيدة لنادي نيوكاسل، أعتقد أنها أخبار جيدة لمشجعي نيوكاسل ولمدينة نيوكاسل. علينا أن نكون سعداء من أجلهم".