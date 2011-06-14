"أحوال القصيم" تعلن مواعيد العمل الخاصة باستقبال العملاء والمستفيدين

تبدأ 8 صباحاً حتى 8 مساء بفروع بريدة والعثيم وعنيزة والرس

أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيد العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء.

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن مواعيد العمل تبدأ من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس.

ولفتت إلى أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري، وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذي القعدة ١٤٤٠ هـ بإذنِ اللهِ تعالى.