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أمير المدينة المنورة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الحالة المطرية بالمنطقة

لتفعيل خطط التعامل مع الظروف المصاحبة للأمطار والسيول والحد من مخاطرها

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية المُتوقعة على المنطقة ومحافظاتها. تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول ‎الأمطار وجريان ‎السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

وتفصيلاً، وجه ‏الأمير ‎فيصل بن سلمان، مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

‏كما وجه أمير المنطقة محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان أمطار حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير المدينة المنورة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الحالة المطرية بالمنطقة
سبق

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية المُتوقعة على المنطقة ومحافظاتها. تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول ‎الأمطار وجريان ‎السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

وتفصيلاً، وجه ‏الأمير ‎فيصل بن سلمان، مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

‏كما وجه أمير المنطقة محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
09:23 PM

أمير المدينة المنورة يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الحالة المطرية بالمنطقة

لتفعيل خطط التعامل مع الظروف المصاحبة للأمطار والسيول والحد من مخاطرها

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يوسف سفر - المدينة المنورة
2
1,753

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية المُتوقعة على المنطقة ومحافظاتها. تضمن التوجيه تفعيل الخطط المعدة للتعامل مع الظروف المصاحبة لهطول ‎الأمطار وجريان ‎السيول للحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها.

وتفصيلاً، وجه ‏الأمير ‎فيصل بن سلمان، مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة، بتعزيز التنسيق المطلوب مع الجهات المعنية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، نظراً لتنبيهات هيئة الأرصاد المتضمنة حالةً مطريّة على المنطقة.

‏كما وجه أمير المنطقة محافظي المحافظات بعقد اجتماعات للجنة الفرعية للدفاع المدني، والوقوف على جاهزيّة جميع القطاعات ذات الصلة، بما يكفل تنفيذ الخطط المعتمدة، وتوعية المواطنين وإشعارهم بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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