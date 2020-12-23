النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس

لا تُعقد في أول أسبوع بعد إقرار الميزانية

لم يشهد يوم أمس الثلاثاء انعقادًا لجلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أقر الميزانية العامة للدولة لعام 2021 الأسبوع الماضي، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس
سبق

لم يشهد يوم أمس الثلاثاء انعقادًا لجلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أقر الميزانية العامة للدولة لعام 2021 الأسبوع الماضي، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:25 AM

كما جرت العادة.. لا انعقاد لجلسة مجلس الوزراء مساء أمس

لا تُعقد في أول أسبوع بعد إقرار الميزانية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,873

لم يشهد يوم أمس الثلاثاء انعقادًا لجلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة، أو الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أقر الميزانية العامة للدولة لعام 2021 الأسبوع الماضي، والتي تبلغ المصروفات المعتمدة فيها 990 مليار ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,781
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة