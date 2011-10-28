مجدداً.. "ترامب" يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية

"بايدن" يدعو إلى الوحدة

شكّك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى أمس، معتبراً أنه "سيكون من غير المناسب استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد"، في سباقه ضد الديمقراطي جو بايدن، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وفي حين شكك "ترامب"، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي الوطنية في التصويت عبر البريد، قدم "بايدن" رسالة وحدة في مسيرتين في ولاية جورجيا كجزء من غزو الأراضي الجمهورية التقليدية قبل أسبوع من الانتخابات. في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز التصويت المبكر، سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي، 70 مليوناً، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات عام 2016، وفقاً لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية، بينما يتطلعون إلى تجنب التعرض لفيروس كورونا.

وذكر خبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد -أكثر من 46 مليوناً تم الإدلاء بها بالفعل- قد يستغرق أياماً أو أسابيع حتى يتم فرزها، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة 3 نوفمبر، عندما يتم إغلاق الاقتراع.