النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل ٤١٦ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٤٣٣ خلال الـ24 ساعة الماضية

مجدداً.. "ترامب" يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية

"بايدن" يدعو إلى الوحدة

شكّك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى أمس، معتبراً أنه "سيكون من غير المناسب استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد"، في سباقه ضد الديمقراطي جو بايدن، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وفي حين شكك "ترامب"، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي الوطنية في التصويت عبر البريد، قدم "بايدن" رسالة وحدة في مسيرتين في ولاية جورجيا كجزء من غزو الأراضي الجمهورية التقليدية قبل أسبوع من الانتخابات. في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز التصويت المبكر، سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي، 70 مليوناً، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات عام 2016، وفقاً لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية، بينما يتطلعون إلى تجنب التعرض لفيروس كورونا.

وذكر خبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد -أكثر من 46 مليوناً تم الإدلاء بها بالفعل- قد يستغرق أياماً أو أسابيع حتى يتم فرزها، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة 3 نوفمبر، عندما يتم إغلاق الاقتراع.

جو بايدن دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مجدداً.. "ترامب" يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية
سبق

شكّك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى أمس، معتبراً أنه "سيكون من غير المناسب استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد"، في سباقه ضد الديمقراطي جو بايدن، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وفي حين شكك "ترامب"، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي الوطنية في التصويت عبر البريد، قدم "بايدن" رسالة وحدة في مسيرتين في ولاية جورجيا كجزء من غزو الأراضي الجمهورية التقليدية قبل أسبوع من الانتخابات. في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز التصويت المبكر، سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي، 70 مليوناً، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات عام 2016، وفقاً لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية، بينما يتطلعون إلى تجنب التعرض لفيروس كورونا.

وذكر خبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد -أكثر من 46 مليوناً تم الإدلاء بها بالفعل- قد يستغرق أياماً أو أسابيع حتى يتم فرزها، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة 3 نوفمبر، عندما يتم إغلاق الاقتراع.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
02:34 PM

مجدداً.. "ترامب" يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية

"بايدن" يدعو إلى الوحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,286

شكّك الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات الأمريكية مرة أخرى أمس، معتبراً أنه "سيكون من غير المناسب استغراق وقت إضافي لفرز عشرات الملايين من الأصوات التي تم الإدلاء بها عن طريق البريد"، في سباقه ضد الديمقراطي جو بايدن، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وفي حين شكك "ترامب"، الذي يتأخر في استطلاعات الرأي الوطنية في التصويت عبر البريد، قدم "بايدن" رسالة وحدة في مسيرتين في ولاية جورجيا كجزء من غزو الأراضي الجمهورية التقليدية قبل أسبوع من الانتخابات. في 3 نوفمبر المقبل.

وتجاوز التصويت المبكر، سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي، 70 مليوناً، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات عام 2016، وفقاً لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية، بينما يتطلعون إلى تجنب التعرض لفيروس كورونا.

وذكر خبراء أن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد -أكثر من 46 مليوناً تم الإدلاء بها بالفعل- قد يستغرق أياماً أو أسابيع حتى يتم فرزها، مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة 3 نوفمبر، عندما يتم إغلاق الاقتراع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,605
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,789

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة