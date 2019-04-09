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أمير الجوف يتفقد عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة

شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء

تفقد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة، شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء.

وفور وصوله كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف، اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط قيادة المنطقة. وأدى حرس الشرف السلام الملكي، بعدها استمع من اللواء الفقير إلى شرح عن طبيعة عمل أبنائه رجال حرس الحدود في الذود عن كل شبر من حدود بلادنا ـ حفظها الله ـ.

بعد ذلك تجوَّل أمير منطقة الجوف داخل جناح المعارض، واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، التي تسهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم من ولاة الأمر - حفظهم الله -. كما شاهد عرضًا مرئيًّا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود.

وزار أمير الجوف خلال الجولة التفقدية قوة مراكز الهلباء، واستمع بإيجاز إلى عملياتها في منطقة الحدود. بعدها شارك سموه أبناءه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة وجبة الغداء.

وأكد أمير منطقة الجوف أن حرس الحدود ورجاله حصن منيع، يسهرون على حماية حدود وطننا الغالي وأبنائه، وسنقف معه دائمًا لتحقيق أهدافه. منوهًا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات حرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

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أمير الجوف يتفقد عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة
سبق

تفقد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة، شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء.

وفور وصوله كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف، اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط قيادة المنطقة. وأدى حرس الشرف السلام الملكي، بعدها استمع من اللواء الفقير إلى شرح عن طبيعة عمل أبنائه رجال حرس الحدود في الذود عن كل شبر من حدود بلادنا ـ حفظها الله ـ.

بعد ذلك تجوَّل أمير منطقة الجوف داخل جناح المعارض، واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، التي تسهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم من ولاة الأمر - حفظهم الله -. كما شاهد عرضًا مرئيًّا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود.

وزار أمير الجوف خلال الجولة التفقدية قوة مراكز الهلباء، واستمع بإيجاز إلى عملياتها في منطقة الحدود. بعدها شارك سموه أبناءه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة وجبة الغداء.

وأكد أمير منطقة الجوف أن حرس الحدود ورجاله حصن منيع، يسهرون على حماية حدود وطننا الغالي وأبنائه، وسنقف معه دائمًا لتحقيق أهدافه. منوهًا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات حرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
09:27 PM

أمير الجوف يتفقد عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة

شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء

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مهنا التميمي - الجوف
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تفقد أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، اليوم عددًا من مراكز قيادة حرس الحدود بالمنطقة، شملت مركز البويب ومركز حدرج وقوة مراكز الهلباء.

وفور وصوله كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف، اللواء خالد بن مياح الفقير، وضباط قيادة المنطقة. وأدى حرس الشرف السلام الملكي، بعدها استمع من اللواء الفقير إلى شرح عن طبيعة عمل أبنائه رجال حرس الحدود في الذود عن كل شبر من حدود بلادنا ـ حفظها الله ـ.

بعد ذلك تجوَّل أمير منطقة الجوف داخل جناح المعارض، واستمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة والآليات ذات التقنية العالية، التي تسهم في إحكام المراقبة والسيطرة على الحدود في ظل ما يلقاه هذا الجهاز من دعم من ولاة الأمر - حفظهم الله -. كما شاهد عرضًا مرئيًّا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود.

وزار أمير الجوف خلال الجولة التفقدية قوة مراكز الهلباء، واستمع بإيجاز إلى عملياتها في منطقة الحدود. بعدها شارك سموه أبناءه منسوبي حرس الحدود بالمنطقة وجبة الغداء.

وأكد أمير منطقة الجوف أن حرس الحدود ورجاله حصن منيع، يسهرون على حماية حدود وطننا الغالي وأبنائه، وسنقف معه دائمًا لتحقيق أهدافه. منوهًا بالدعم اللامحدود الذي تحظى به قطاعات حرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة وزير الداخلية.

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