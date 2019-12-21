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المسحل: الهلال قدَّم صورة مضيئة للكرة السعودية

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي الهلال بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وحصوله على المركز الرابع.

وأثنى المسحل على أداء الهلال الفني في مبارياته، الذي عكس صورة مضيئة للكرة السعودية في ظل الاهتمام الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الحكيمة وهيئة الرياضة.

الهلال كأس العالم للأندية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المسحل: الهلال قدَّم صورة مضيئة للكرة السعودية
سبق

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي الهلال بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وحصوله على المركز الرابع.

وأثنى المسحل على أداء الهلال الفني في مبارياته، الذي عكس صورة مضيئة للكرة السعودية في ظل الاهتمام الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الحكيمة وهيئة الرياضة.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
10:37 PM

المسحل: الهلال قدَّم صورة مضيئة للكرة السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي الهلال بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وحصوله على المركز الرابع.

وأثنى المسحل على أداء الهلال الفني في مبارياته، الذي عكس صورة مضيئة للكرة السعودية في ظل الاهتمام الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الحكيمة وهيئة الرياضة.

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