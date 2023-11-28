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محبو الأمير سعود بن عبدالرحمن ينظمون حملة تبرع عبر منصة إحسان

صدقة جارية تهدف لجمع مليون ريال

نظّم محبو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، حملة تبرع -سقيا ماء- عنه وعن المسلمين جميعاً تهدف لجمع مليون ريال عبر منصة إحسان، وهي المنصة الوطنية للعمل الخيري، التي تسهل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. حيث يمكن التبرع من خلال الرابط المرفق المخصص عبر المنصة.

https://Ehsan.sa/DonationCampaign/Details/42287

وكان الديوان الملكي قد أعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وصلي عليه يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واستقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والمواطنين.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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محبو الأمير سعود بن عبدالرحمن ينظمون حملة تبرع عبر منصة إحسان
سبق

نظّم محبو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، حملة تبرع -سقيا ماء- عنه وعن المسلمين جميعاً تهدف لجمع مليون ريال عبر منصة إحسان، وهي المنصة الوطنية للعمل الخيري، التي تسهل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. حيث يمكن التبرع من خلال الرابط المرفق المخصص عبر المنصة.

https://Ehsan.sa/DonationCampaign/Details/42287

وكان الديوان الملكي قد أعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وصلي عليه يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واستقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والمواطنين.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:46 PM

محبو الأمير سعود بن عبدالرحمن ينظمون حملة تبرع عبر منصة إحسان

صدقة جارية تهدف لجمع مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّم محبو صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، حملة تبرع -سقيا ماء- عنه وعن المسلمين جميعاً تهدف لجمع مليون ريال عبر منصة إحسان، وهي المنصة الوطنية للعمل الخيري، التي تسهل عملية التبرع للفئات الأشد احتياجاً بسهولة وأمان وموثوقية. حيث يمكن التبرع من خلال الرابط المرفق المخصص عبر المنصة.

https://Ehsan.sa/DonationCampaign/Details/42287

وكان الديوان الملكي قد أعلن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وصلي عليه يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

واستقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والمواطنين.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

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