النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض

ضمن المرحلة الرابعة بمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات في مرحلتها الرابعة للعام الحالي ١٤٤٢هـ، والتي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي.

وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات انطلاق برامجها التدريبية بدء من 7 من محرم للعام الجديد 1443هــــ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب ببوابة تعليم الرياض .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر 32 برنامجًا للمعلمين و22 برنامجًا للمعلمات, مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود بالنفع على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض
سبق

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات في مرحلتها الرابعة للعام الحالي ١٤٤٢هـ، والتي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي.

وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات انطلاق برامجها التدريبية بدء من 7 من محرم للعام الجديد 1443هــــ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب ببوابة تعليم الرياض .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر 32 برنامجًا للمعلمين و22 برنامجًا للمعلمات, مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود بالنفع على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
02:09 PM

54 برنامجًا تدريبيًا صيفيًا تستهدف معلمي ومعلمات تعليم الرياض

ضمن المرحلة الرابعة بمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
339

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برامج التدريب الصيفي عن بُعد للمعلمين والمعلمات في مرحلتها الرابعة للعام الحالي ١٤٤٢هـ، والتي تأتي ضمن مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي.

وأعلنت إدارتا التدريب التربوي والابتعاث بنين وبنات انطلاق برامجها التدريبية بدء من 7 من محرم للعام الجديد 1443هــــ وفتح باب التسجيل في برامج التدريب الصيفي عبر الدخول على نظام التدريب ببوابة تعليم الرياض .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر 32 برنامجًا للمعلمين و22 برنامجًا للمعلمات, مشيرًا إلى أن البرامج تأتي بهدف استثمار الإجازة الصيفية وفترة عودة الكوادر التعليمية فيما يعود بالنفع على تحسين الممارسات التعليمية ورفع مستوى التطوير المهني وتلبية الاحتياجات التدريبية من خلال العديد من البرامج النوعية.

وتتضمن الدورات العديد من الموضوعات من أبرزها المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,244
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة