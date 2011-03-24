النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ملغوم بالثلث المعطل.. "الحريري" يرفض مقترح "عون" لتشكيل الحكومة

أبلغ الرئيس اللبناني بأن ما قدمه كأن لم يكن

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الاثنين)، مقترح الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع "عون": "تلقيت من الرئيس تشكيلة حكومية تضم الأحزاب حسب

التوزيع الطائفي، وتتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لقد أبلغت الرئيس بأن رسالته وكأنها لم تكن، أعدتها له، وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وذكر "الحريري" أن الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الوزراء المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويقترح أسماء الوزراء باستشارة رئيس الجمهورية.

وبين أنه قدم للرئيس تشكيلته الحكومية منذ أكثر من 100 يوم، ووزع نسخة من تشكيلة الحكومة التي كان أودعها لدى رئاسة الجمهورية.

وطالب "الحريري" بضرورة منح البلد فرصته الأخيرة بحكومة اختصاصيين لوقف الانهيار وتفعيل الإصلاحات، بعيداً عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ملغوم بالثلث المعطل.. "الحريري" يرفض مقترح "عون" لتشكيل الحكومة
سبق

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الاثنين)، مقترح الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع "عون": "تلقيت من الرئيس تشكيلة حكومية تضم الأحزاب حسب

التوزيع الطائفي، وتتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لقد أبلغت الرئيس بأن رسالته وكأنها لم تكن، أعدتها له، وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وذكر "الحريري" أن الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الوزراء المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويقترح أسماء الوزراء باستشارة رئيس الجمهورية.

وبين أنه قدم للرئيس تشكيلته الحكومية منذ أكثر من 100 يوم، ووزع نسخة من تشكيلة الحكومة التي كان أودعها لدى رئاسة الجمهورية.

وطالب "الحريري" بضرورة منح البلد فرصته الأخيرة بحكومة اختصاصيين لوقف الانهيار وتفعيل الإصلاحات، بعيداً عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
07:31 PM

ملغوم بالثلث المعطل.. "الحريري" يرفض مقترح "عون" لتشكيل الحكومة

أبلغ الرئيس اللبناني بأن ما قدمه كأن لم يكن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,504

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم (الاثنين)، مقترح الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع "عون": "تلقيت من الرئيس تشكيلة حكومية تضم الأحزاب حسب

التوزيع الطائفي، وتتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لقد أبلغت الرئيس بأن رسالته وكأنها لم تكن، أعدتها له، وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ".

وذكر "الحريري" أن الدستور اللبناني ينص على أن رئيس الوزراء المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويقترح أسماء الوزراء باستشارة رئيس الجمهورية.

وبين أنه قدم للرئيس تشكيلته الحكومية منذ أكثر من 100 يوم، ووزع نسخة من تشكيلة الحكومة التي كان أودعها لدى رئاسة الجمهورية.

وطالب "الحريري" بضرورة منح البلد فرصته الأخيرة بحكومة اختصاصيين لوقف الانهيار وتفعيل الإصلاحات، بعيداً عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,520
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,468
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,735

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة