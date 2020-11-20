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القبض على تاجر أسهم هندي لإرساله تهديداً إلى السفارة السعودية

ألقت السلطات الهندية القبض على تاجر أسهم (47 عاماً) بتهمة إرسال رسالة تهديد بوجود قنبلة، إلى السفارة السعودية وإحدى المدارس.

وقالت الشرطة إنه تمّ القبض على المتهم الذي قال خلال التحقيقات إنه قام بذلك لإلحاق الضرر بإحدى السيدات بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة.

وأشارت صحيفة "مومباي ميرور" إلى أن الرجل مطلوب كذلك إلى شرطة باندرا بسبب إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية في مومباي.

تاجر أسهم الهند

الرئيسية/ أخبار العالم

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القبض على تاجر أسهم هندي لإرساله تهديداً إلى السفارة السعودية
سبق

ألقت السلطات الهندية القبض على تاجر أسهم (47 عاماً) بتهمة إرسال رسالة تهديد بوجود قنبلة، إلى السفارة السعودية وإحدى المدارس.

وقالت الشرطة إنه تمّ القبض على المتهم الذي قال خلال التحقيقات إنه قام بذلك لإلحاق الضرر بإحدى السيدات بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة.

وأشارت صحيفة "مومباي ميرور" إلى أن الرجل مطلوب كذلك إلى شرطة باندرا بسبب إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية في مومباي.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:46 PM

القبض على تاجر أسهم هندي لإرساله تهديداً إلى السفارة السعودية

A A A
خالد علي - الرياض
2
5,347

ألقت السلطات الهندية القبض على تاجر أسهم (47 عاماً) بتهمة إرسال رسالة تهديد بوجود قنبلة، إلى السفارة السعودية وإحدى المدارس.

وقالت الشرطة إنه تمّ القبض على المتهم الذي قال خلال التحقيقات إنه قام بذلك لإلحاق الضرر بإحدى السيدات بعد أن استخدم اسمها وتوقيعها في الرسائل المرسلة إلى السفارة السعودية والمدرسة.

وأشارت صحيفة "مومباي ميرور" إلى أن الرجل مطلوب كذلك إلى شرطة باندرا بسبب إرساله رسالة تهديد مماثلة إلى القنصلية الأمريكية في مومباي.

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