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شاهد مقطع "تايم لابس" يُظهر جمال حركة السحب في "وادي الدواسر"

وثّقه هاوٍ للطقس والبداية كانت من منزله حتى شمال المحافظة

وثّقت عدسة هاوي الطقس "سلطان الخضاري"، روعة الأجواء في محافظة وادي الدواسر، عصر يوم أمس، وأظهر مقطع الفيديو حركة السحاب والمطر بتقنية "التايم لابس" بمنظر بديع بدأه من منزله حتى شمال المحافظة.

وقال "الخضاري" لـ"سبق"، تأثرت محافظة وادي الدواسر ظهر وعصر الأمس، بعدة سحب رعدية تفاوتت أمطارها بين الخفيفة والمتوسطة، وتركزت على أحياء المحافظة الشمالية والغربية، ويتوقع استمرار تأثر المحافظة بتكونات رعدية يومية حتى مساء الجمعة القادمة.

وأكد "الخضاري"، أن حركة السحب قبل تكونها وأثناء المطر على وادي الدواسر، جذبه لتوثيق جمال هذا المشهد بتقنية "تايم لابس"، بدءًا من منزله ثم مرورًا بأحد الشوارع المؤدية لشمال المحافظة.

وكانت محافظة وادي الدواسر، قد شهدت ظهر وعصر يوم أمس أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، شملت عددًا من الأحياء كالخماسين والفرعة والنويعمة والمعتلا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد مقطع "تايم لابس" يُظهر جمال حركة السحب في "وادي الدواسر"
سبق

وثّقت عدسة هاوي الطقس "سلطان الخضاري"، روعة الأجواء في محافظة وادي الدواسر، عصر يوم أمس، وأظهر مقطع الفيديو حركة السحاب والمطر بتقنية "التايم لابس" بمنظر بديع بدأه من منزله حتى شمال المحافظة.

وقال "الخضاري" لـ"سبق"، تأثرت محافظة وادي الدواسر ظهر وعصر الأمس، بعدة سحب رعدية تفاوتت أمطارها بين الخفيفة والمتوسطة، وتركزت على أحياء المحافظة الشمالية والغربية، ويتوقع استمرار تأثر المحافظة بتكونات رعدية يومية حتى مساء الجمعة القادمة.

وأكد "الخضاري"، أن حركة السحب قبل تكونها وأثناء المطر على وادي الدواسر، جذبه لتوثيق جمال هذا المشهد بتقنية "تايم لابس"، بدءًا من منزله ثم مرورًا بأحد الشوارع المؤدية لشمال المحافظة.

وكانت محافظة وادي الدواسر، قد شهدت ظهر وعصر يوم أمس أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، شملت عددًا من الأحياء كالخماسين والفرعة والنويعمة والمعتلا".

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:01 AM

شاهد مقطع "تايم لابس" يُظهر جمال حركة السحب في "وادي الدواسر"

وثّقه هاوٍ للطقس والبداية كانت من منزله حتى شمال المحافظة

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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وثّقت عدسة هاوي الطقس "سلطان الخضاري"، روعة الأجواء في محافظة وادي الدواسر، عصر يوم أمس، وأظهر مقطع الفيديو حركة السحاب والمطر بتقنية "التايم لابس" بمنظر بديع بدأه من منزله حتى شمال المحافظة.

وقال "الخضاري" لـ"سبق"، تأثرت محافظة وادي الدواسر ظهر وعصر الأمس، بعدة سحب رعدية تفاوتت أمطارها بين الخفيفة والمتوسطة، وتركزت على أحياء المحافظة الشمالية والغربية، ويتوقع استمرار تأثر المحافظة بتكونات رعدية يومية حتى مساء الجمعة القادمة.

وأكد "الخضاري"، أن حركة السحب قبل تكونها وأثناء المطر على وادي الدواسر، جذبه لتوثيق جمال هذا المشهد بتقنية "تايم لابس"، بدءًا من منزله ثم مرورًا بأحد الشوارع المؤدية لشمال المحافظة.

وكانت محافظة وادي الدواسر، قد شهدت ظهر وعصر يوم أمس أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، شملت عددًا من الأحياء كالخماسين والفرعة والنويعمة والمعتلا".

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