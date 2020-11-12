النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات

تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارتها لتطوير الإمكانيات

حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدريبية وهي "جراحة عامة، جراحة صدر، جراحة شرايين، جراحة أطفال، أشعة صوتية، عناية مركزة، طب طوارئ، قسطرة قلبية، جراحة قلب كبار، دورات أبحاث، جراحة قلب أطفال".

ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المركز؛ لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة.

مركز أمراض وجراحة القلب المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات
سبق

حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدريبية وهي "جراحة عامة، جراحة صدر، جراحة شرايين، جراحة أطفال، أشعة صوتية، عناية مركزة، طب طوارئ، قسطرة قلبية، جراحة قلب كبار، دورات أبحاث، جراحة قلب أطفال".

ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المركز؛ لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:26 AM

تجديد الاعتماد لمركز القلب في المدينة المنورة لمدة 4 سنوات

تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارتها لتطوير الإمكانيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
172

حصل مركز أمراض وجراحة القلب في المدينة المنورة على تجديد اعتماد برنامج جراحة القلب في المركز باعتباره مركزاً تدريبياً مشتركاَ تابعاً لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولمدة (4) سنوات، حيث يشمل البرنامج 11 تخصصاً تقام فيها الدورات التدريبية وهي "جراحة عامة، جراحة صدر، جراحة شرايين، جراحة أطفال، أشعة صوتية، عناية مركزة، طب طوارئ، قسطرة قلبية، جراحة قلب كبار، دورات أبحاث، جراحة قلب أطفال".

ويأتي تجديد الاعتماد تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة ومنسوبو المركز؛ لتطوير الإمكانيات وتحقيق الاستفادة من الطاقات ذات الخبرات العالية ورعاية المتدربين والمتدربات رعاية شاملة لضمان تخرج متميز في بيئة أكاديمية تحقق معايير الجودة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,750
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,237
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,219

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة