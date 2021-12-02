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جمعية "إسناد" تقيم معرضًا توعويًا لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي

يهدف إلى التوعية بكيفية التعامل مع هذه الفئة تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة محمد بن علي النهدي، اليوم الخميس، معرض جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية إسناد عامر بن مبارك النهدي، ومشرف مهرجان شرورة الشتوي محسن سدران.

وتفصيلًا: يحتوي المعرض على أركان تعريفية بالإعاقات والبرامج والخدمات وركن تجربة الإعاقة، يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة 2021م.

ويهدف المعرض إلى التوعية والإرشاد ومعرفة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد مدير مركز التنمية بما قدمته إسناد منذ انطلاقها في تقديم العديد من المشاريع والبرامج تجاه مستفيديها من ذوي الإعاقة.

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جمعية "إسناد" تقيم معرضًا توعويًا لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي
سبق

دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة محمد بن علي النهدي، اليوم الخميس، معرض جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية إسناد عامر بن مبارك النهدي، ومشرف مهرجان شرورة الشتوي محسن سدران.

وتفصيلًا: يحتوي المعرض على أركان تعريفية بالإعاقات والبرامج والخدمات وركن تجربة الإعاقة، يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة 2021م.

ويهدف المعرض إلى التوعية والإرشاد ومعرفة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد مدير مركز التنمية بما قدمته إسناد منذ انطلاقها في تقديم العديد من المشاريع والبرامج تجاه مستفيديها من ذوي الإعاقة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
09:32 PM

جمعية "إسناد" تقيم معرضًا توعويًا لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي

يهدف إلى التوعية بكيفية التعامل مع هذه الفئة تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة

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علي حفول - شرورة
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دشن مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة محمد بن علي النهدي، اليوم الخميس، معرض جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بمهرجان شرورة الشتوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية إسناد عامر بن مبارك النهدي، ومشرف مهرجان شرورة الشتوي محسن سدران.

وتفصيلًا: يحتوي المعرض على أركان تعريفية بالإعاقات والبرامج والخدمات وركن تجربة الإعاقة، يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة 2021م.

ويهدف المعرض إلى التوعية والإرشاد ومعرفة كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد مدير مركز التنمية بما قدمته إسناد منذ انطلاقها في تقديم العديد من المشاريع والبرامج تجاه مستفيديها من ذوي الإعاقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,502
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38 مليار ..

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