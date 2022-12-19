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بالصور.. الأعمال تتواصل لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار في فيفاء

الدفاع المدني تابع الحالة المطرية وقيّم الأوضاع والمواقع الخطرة

تتواصل جهود بلدية محافظة فيفاء لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.

وتابع محافظ فيفاء، مساء اليوم، جولته التفقدية على الطرق التي تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على المحافظة، حيث تفقد الطرق الفرعية، ووقف مع رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان على الانهيار الذي أدى إلى قطع طريق الثويعي، ووجه محافظ فيفاء بسرعة فتح الطريق أمام المواطنين.

وأكد رئيس بلدية فيفاء على المقاول المكلف تفتيت الصخور وإزالتها، وبذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل وفتح الطريق، في أسرع وقت ممكن.

من جهته؛ تابع الدفاع المدني بالمحافظة الحالة المطرية على فيفاء، وقيّم الأوضاع والمواقع الخطرة التي يجب متابعتها، والتنبيه حيالها، بالإضافة إلى وضع العلامات التحذيرية في المواقع الخطرة، والطرق المعرضة للانهيار، لتلافي الحوادث على الطرق بالمحافظة.

وكانت الجهات الخدمية بفيفاء، عقدت اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة تداعيات استمرار هطول الأمطار على المحافظة، وفتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور، وتقييم الأضرار الناتجة، حيث تم إعداد محضر تضمن عدداً من التوصيات.

فيفاء سيول أمطار انهيار الصخور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. الأعمال تتواصل لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار في فيفاء
سبق

تتواصل جهود بلدية محافظة فيفاء لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.

وتابع محافظ فيفاء، مساء اليوم، جولته التفقدية على الطرق التي تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على المحافظة، حيث تفقد الطرق الفرعية، ووقف مع رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان على الانهيار الذي أدى إلى قطع طريق الثويعي، ووجه محافظ فيفاء بسرعة فتح الطريق أمام المواطنين.

وأكد رئيس بلدية فيفاء على المقاول المكلف تفتيت الصخور وإزالتها، وبذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل وفتح الطريق، في أسرع وقت ممكن.

من جهته؛ تابع الدفاع المدني بالمحافظة الحالة المطرية على فيفاء، وقيّم الأوضاع والمواقع الخطرة التي يجب متابعتها، والتنبيه حيالها، بالإضافة إلى وضع العلامات التحذيرية في المواقع الخطرة، والطرق المعرضة للانهيار، لتلافي الحوادث على الطرق بالمحافظة.

وكانت الجهات الخدمية بفيفاء، عقدت اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة تداعيات استمرار هطول الأمطار على المحافظة، وفتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور، وتقييم الأضرار الناتجة، حيث تم إعداد محضر تضمن عدداً من التوصيات.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:02 PM

بالصور.. الأعمال تتواصل لفتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار في فيفاء

الدفاع المدني تابع الحالة المطرية وقيّم الأوضاع والمواقع الخطرة

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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661

تتواصل جهود بلدية محافظة فيفاء لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس.

وتابع محافظ فيفاء، مساء اليوم، جولته التفقدية على الطرق التي تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على المحافظة، حيث تفقد الطرق الفرعية، ووقف مع رئيس بلدية فيفاء المهندس أحمد بن محمد علوان على الانهيار الذي أدى إلى قطع طريق الثويعي، ووجه محافظ فيفاء بسرعة فتح الطريق أمام المواطنين.

وأكد رئيس بلدية فيفاء على المقاول المكلف تفتيت الصخور وإزالتها، وبذل المزيد من الجهود، ومواصلة العمل وفتح الطريق، في أسرع وقت ممكن.

من جهته؛ تابع الدفاع المدني بالمحافظة الحالة المطرية على فيفاء، وقيّم الأوضاع والمواقع الخطرة التي يجب متابعتها، والتنبيه حيالها، بالإضافة إلى وضع العلامات التحذيرية في المواقع الخطرة، والطرق المعرضة للانهيار، لتلافي الحوادث على الطرق بالمحافظة.

وكانت الجهات الخدمية بفيفاء، عقدت اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة تداعيات استمرار هطول الأمطار على المحافظة، وفتح الطرق وإزالة الانهيارات والصخور، وتقييم الأضرار الناتجة، حيث تم إعداد محضر تضمن عدداً من التوصيات.

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