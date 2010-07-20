النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها

كادر بشري يقدر بـ4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق خطة محددة لتنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وتتم عملية تنظيف وتعقيم المسجد الحرام، في زمن لا يتجاوز 20 دقيقة وبفريق مختص.

وتم عملية التنظيف لسطح الكعبة من الأتربة والعوالق الترابية باستخدام رافعة تنقل فريقاً مختصاً يقوم خلاله أعضاء الفريق بغسلها بأعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة لتطهير ثوب الكعبة بمطهرات خاصة، وفي الأخير يتم رشها بماء الورد.

يُذكر أن المسجد الحرام يتم تنظيفه 10 مرات يومياً وبكادر بشري يقدر بـ 4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية مستخدمين 470 معدة وآلة وأكثر من 80 ألف لتر من المطهرات و1200 من المعطرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها
سبق

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق خطة محددة لتنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وتتم عملية تنظيف وتعقيم المسجد الحرام، في زمن لا يتجاوز 20 دقيقة وبفريق مختص.

وتم عملية التنظيف لسطح الكعبة من الأتربة والعوالق الترابية باستخدام رافعة تنقل فريقاً مختصاً يقوم خلاله أعضاء الفريق بغسلها بأعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة لتطهير ثوب الكعبة بمطهرات خاصة، وفي الأخير يتم رشها بماء الورد.

يُذكر أن المسجد الحرام يتم تنظيفه 10 مرات يومياً وبكادر بشري يقدر بـ 4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية مستخدمين 470 معدة وآلة وأكثر من 80 ألف لتر من المطهرات و1200 من المعطرات.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
06:16 PM

في 20 دقيقة.. ملحمة بشرية لتنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة.. "سبق" تستعرض تفاصيلها

كادر بشري يقدر بـ4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف

A A A
مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
0
756

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق خطة محددة لتنظيف وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وتتم عملية تنظيف وتعقيم المسجد الحرام، في زمن لا يتجاوز 20 دقيقة وبفريق مختص.

وتم عملية التنظيف لسطح الكعبة من الأتربة والعوالق الترابية باستخدام رافعة تنقل فريقاً مختصاً يقوم خلاله أعضاء الفريق بغسلها بأعلى التقنيات الحديثة، بالإضافة لتطهير ثوب الكعبة بمطهرات خاصة، وفي الأخير يتم رشها بماء الورد.

يُذكر أن المسجد الحرام يتم تنظيفه 10 مرات يومياً وبكادر بشري يقدر بـ 4 آلاف عامل وعاملة و200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية مستخدمين 470 معدة وآلة وأكثر من 80 ألف لتر من المطهرات و1200 من المعطرات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة