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"أعطيك مخمس" .. "صفعة ولي أمر لمعلم" تتفاعل بتحرُّك رسمي بالباحة

واقعة تابعتها "سبق" في حينها ومع إحالتها إلى النيابة .. "ذهول وبكاء ثم اشتباك"

أكّد "تعليم الباحة" تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي اعتدى فيها ولي أمر على معلم، والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم عبر القنوات النظامية.

وقال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر عبر صحيفتكم الغراء تحت عنوان (التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلم داخل الفصل) عليه، أفيدكم والقرّاء الكرام بأنه وبناءً على ما ورد من حدوث تجاوز من ولي أمر طالب ضدّ أحد معلمي مدارس المنطقة، وجّه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص للمدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة".

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر واقعة الاعتداء التي حدثت أمس الأول الأحد، التي أحيلت للنيابة العامة؛ حيث بيّنت المصادر أنه في أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية -تحتفظ "سبق" باسمها- فُوجئ معلم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال "ابني".

ولعدم معرفة المعلم بالزائر، ولحرصه على طلابه الأطفال، طلب منه التوجّه لإدارة المدرسة طبقاً للأنظمة المحدّدة لذلك؛ ليرد عليه الزائر "هات الولد لأعطيك مخمس"، وفوراً فُوجئ المعلم بصفعة على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء، تلاه اشتباكٌ بين المعلم وولي الأمر.

ووسط مناشدات معلمين بإقرار نظام لحماية الطاقم التعليمي من معلمين وإداريين من الاعتداءات المتكررة؛ ليتسنى لهم تقديم رسالة التعليم في أجواءٍ تربوية آمنة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى والممارسين الصحيين الذين حُفظت حقوقهم بقانون الاعتداء على الممارس الصحي، الذي تضمن عقوبات مالية وتعزيرية كبيرة على المعتدي لفظيّاً أوجسديّاً، تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن عشر سنوات.

تعليم الباحة اعتدى ولي أمر على معلم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أعطيك مخمس" .. "صفعة ولي أمر لمعلم" تتفاعل بتحرُّك رسمي بالباحة
سبق

أكّد "تعليم الباحة" تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي اعتدى فيها ولي أمر على معلم، والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم عبر القنوات النظامية.

وقال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر عبر صحيفتكم الغراء تحت عنوان (التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلم داخل الفصل) عليه، أفيدكم والقرّاء الكرام بأنه وبناءً على ما ورد من حدوث تجاوز من ولي أمر طالب ضدّ أحد معلمي مدارس المنطقة، وجّه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص للمدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة".

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر واقعة الاعتداء التي حدثت أمس الأول الأحد، التي أحيلت للنيابة العامة؛ حيث بيّنت المصادر أنه في أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية -تحتفظ "سبق" باسمها- فُوجئ معلم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال "ابني".

ولعدم معرفة المعلم بالزائر، ولحرصه على طلابه الأطفال، طلب منه التوجّه لإدارة المدرسة طبقاً للأنظمة المحدّدة لذلك؛ ليرد عليه الزائر "هات الولد لأعطيك مخمس"، وفوراً فُوجئ المعلم بصفعة على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء، تلاه اشتباكٌ بين المعلم وولي الأمر.

ووسط مناشدات معلمين بإقرار نظام لحماية الطاقم التعليمي من معلمين وإداريين من الاعتداءات المتكررة؛ ليتسنى لهم تقديم رسالة التعليم في أجواءٍ تربوية آمنة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى والممارسين الصحيين الذين حُفظت حقوقهم بقانون الاعتداء على الممارس الصحي، الذي تضمن عقوبات مالية وتعزيرية كبيرة على المعتدي لفظيّاً أوجسديّاً، تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن عشر سنوات.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:29 PM

"أعطيك مخمس" .. "صفعة ولي أمر لمعلم" تتفاعل بتحرُّك رسمي بالباحة

واقعة تابعتها "سبق" في حينها ومع إحالتها إلى النيابة .. "ذهول وبكاء ثم اشتباك"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
32
17,844

أكّد "تعليم الباحة" تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي اعتدى فيها ولي أمر على معلم، والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم عبر القنوات النظامية.

وقال متحدث "تعليم الباحة" محمد سعيد هضبان؛ لـ"سبق": "إشارة إلى ما نُشر عبر صحيفتكم الغراء تحت عنوان (التحقيق في حادثة اعتداء ولي أمر على معلم داخل الفصل) عليه، أفيدكم والقرّاء الكرام بأنه وبناءً على ما ورد من حدوث تجاوز من ولي أمر طالب ضدّ أحد معلمي مدارس المنطقة، وجّه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني؛ بتشكيل لجنة من الإدارات المعنية للشخوص للمدرسة والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم وفق اللوائح والأنظمة".

وكانت "سبق"، قد انفردت بنشر واقعة الاعتداء التي حدثت أمس الأول الأحد، التي أحيلت للنيابة العامة؛ حيث بيّنت المصادر أنه في أثناء الحصة الدراسية بإحدى مدارس تعليم الباحة للمرحلة الابتدائية -تحتفظ "سبق" باسمها- فُوجئ معلم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل، ويطلب أحد الطلاب للخروج معه، وبسؤاله عن صلة القرابة قال "ابني".

ولعدم معرفة المعلم بالزائر، ولحرصه على طلابه الأطفال، طلب منه التوجّه لإدارة المدرسة طبقاً للأنظمة المحدّدة لذلك؛ ليرد عليه الزائر "هات الولد لأعطيك مخمس"، وفوراً فُوجئ المعلم بصفعة على وجهه داخل الفصل على مرأى ومسمع من الأطفال الذين خرجوا خارج الفصل مذهولين وهم يجهشون بالبكاء، تلاه اشتباكٌ بين المعلم وولي الأمر.

ووسط مناشدات معلمين بإقرار نظام لحماية الطاقم التعليمي من معلمين وإداريين من الاعتداءات المتكررة؛ ليتسنى لهم تقديم رسالة التعليم في أجواءٍ تربوية آمنة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى والممارسين الصحيين الذين حُفظت حقوقهم بقانون الاعتداء على الممارس الصحي، الذي تضمن عقوبات مالية وتعزيرية كبيرة على المعتدي لفظيّاً أوجسديّاً، تصل إلى غرامة مليون ريال، والسجن عشر سنوات.

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