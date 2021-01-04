النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين..  20 وفاة و1009 إصابات و1413 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في فلسطين..  20 وفاة و1009 إصابات و1413 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
05:28 PM

كورونا في فلسطين..  20 وفاة و1009 إصابات و1413 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
66

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة