كورونا في فلسطين.. 20 وفاة و1009 إصابات و1413 حالة تعافٍ

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة و1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.