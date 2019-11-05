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جدة .. إنهاء معاناة ستينية من ورم دماغي بحجم 7×5 سم

تدخُّل جراحي أجراه فريق متخصص بمجمع الملك عبدالله

أجرى طاقم طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عملية استئصال ورم دماغي بحجم 7×5 سم لمريضة في العقد السابع من عمرها، والتي استمرت 3 ساعات.

وتفصيلاً، استقبلت حالة المريضة بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهي تعاني ضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وصداعاً شديداً ومستمرا، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والصور الإشعاعية للدماغ تبيّن وجود ورم دماغي كبير الحجم وعميق بالمخ، ويتطلب تدخلاً جراحياً على الفور.

وبالفعل تمّ استكمال الفحوص الطبية وتجهيز الحالة لنقلها إلى غرفة العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير المكون من: الدكتور وليد القذافي؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمود صقر؛ أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتورة إيمان طاشباش؛ استشاريه تخدير، الدكتور هيثم رزق؛ مساعد استشاري تخدير، ونجح الفريق الطبي -بحمد الله وتوفيقه- في استئصال الورم بشكل كامل وبدقه دون حدوث مضاعفات.

وبعد انتهاء العملية تمّ تحويل الحالة إلى أقسام التنويم، وهي بحالة صحية جيدة لمتابعة حالتها الصحية، وتقديم كامل الرعاية الطبية والصحية لها.

جدة عملية جراحية مجمع الملك عبدالله الطبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة .. إنهاء معاناة ستينية من ورم دماغي بحجم 7×5 سم
سبق

أجرى طاقم طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عملية استئصال ورم دماغي بحجم 7×5 سم لمريضة في العقد السابع من عمرها، والتي استمرت 3 ساعات.

وتفصيلاً، استقبلت حالة المريضة بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهي تعاني ضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وصداعاً شديداً ومستمرا، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والصور الإشعاعية للدماغ تبيّن وجود ورم دماغي كبير الحجم وعميق بالمخ، ويتطلب تدخلاً جراحياً على الفور.

وبالفعل تمّ استكمال الفحوص الطبية وتجهيز الحالة لنقلها إلى غرفة العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير المكون من: الدكتور وليد القذافي؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمود صقر؛ أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتورة إيمان طاشباش؛ استشاريه تخدير، الدكتور هيثم رزق؛ مساعد استشاري تخدير، ونجح الفريق الطبي -بحمد الله وتوفيقه- في استئصال الورم بشكل كامل وبدقه دون حدوث مضاعفات.

وبعد انتهاء العملية تمّ تحويل الحالة إلى أقسام التنويم، وهي بحالة صحية جيدة لمتابعة حالتها الصحية، وتقديم كامل الرعاية الطبية والصحية لها.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:37 AM

جدة .. إنهاء معاناة ستينية من ورم دماغي بحجم 7×5 سم

تدخُّل جراحي أجراه فريق متخصص بمجمع الملك عبدالله

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محمد حضاض - جدة
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أجرى طاقم طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عملية استئصال ورم دماغي بحجم 7×5 سم لمريضة في العقد السابع من عمرها، والتي استمرت 3 ساعات.

وتفصيلاً، استقبلت حالة المريضة بقسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي وهي تعاني ضعفاً حركياً بالشق الأيسر للجسم وصداعاً شديداً ومستمرا، وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والصور الإشعاعية للدماغ تبيّن وجود ورم دماغي كبير الحجم وعميق بالمخ، ويتطلب تدخلاً جراحياً على الفور.

وبالفعل تمّ استكمال الفحوص الطبية وتجهيز الحالة لنقلها إلى غرفة العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير المكون من: الدكتور وليد القذافي؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمود صقر؛ أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتورة إيمان طاشباش؛ استشاريه تخدير، الدكتور هيثم رزق؛ مساعد استشاري تخدير، ونجح الفريق الطبي -بحمد الله وتوفيقه- في استئصال الورم بشكل كامل وبدقه دون حدوث مضاعفات.

وبعد انتهاء العملية تمّ تحويل الحالة إلى أقسام التنويم، وهي بحالة صحية جيدة لمتابعة حالتها الصحية، وتقديم كامل الرعاية الطبية والصحية لها.

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