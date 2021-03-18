النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 حالات كورونا تتسبب في إغلاق 5 مساجد.. أحدها بالرياض

مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا 311 مسجدًا تم فتح 294 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 5 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا إلى 311 مسجدًا تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الخميس أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: (منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم)، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 7 مساجد ثلاثة منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: (منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات ضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
5 حالات كورونا تتسبب في إغلاق 5 مساجد.. أحدها بالرياض
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 5 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا إلى 311 مسجدًا تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الخميس أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: (منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم)، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 7 مساجد ثلاثة منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: (منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات ضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:46 PM

5 حالات كورونا تتسبب في إغلاق 5 مساجد.. أحدها بالرياض

مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا 311 مسجدًا تم فتح 294 منها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
620

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 5 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا إلى 311 مسجدًا تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الخميس أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: (منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم)، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 7 مساجد ثلاثة منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: (منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات ضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,540

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة