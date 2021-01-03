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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق"

تأخُّر البَتِّ طوال سنوات طَرَح تساؤلات.. والعنوان الرئيسي مخالفات بـ100 ألف ريال

كشف رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور، في تصريح لـ"سبق"، أن البلدية وفّرت المطلوب منها، وردت على المخاطبات لاستكمال إجراءات التحقيقات في قضية مجلس بلدي سابق؛ وذلك بعد تأخر البت في القضية طوال السنوات الماضية، وسط تساؤلات حول سبب ذلك التأخير.

وكانت مصادر قد أوضحت أن القضية منذ سنوات طويلة، وهي مخالفات مالية تصل لقرابة 100 ألف ريال صرفت كبدلات لمنسوبي مجلس بلدي سابق وبدأت حولها التحقيقات منذ سنوات طويلة بعد بلاغ تَلَقّته جهات الاختصاص بعدم استحقاقهم لصرفها.

وعادت هذه القضية للواجهة مؤخرًا بعد دعوى من مواطن ضد رئيس "بلدية أخرى"؛ مطالبًا بإنصافه مما تعرض له من تهديد وتخويف؛ لثنيه عن متابعة القضية من قِبَل ذلك الرئيس الذي كان شقيقه متهمًا في القضية.

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دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق"
سبق

كشف رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور، في تصريح لـ"سبق"، أن البلدية وفّرت المطلوب منها، وردت على المخاطبات لاستكمال إجراءات التحقيقات في قضية مجلس بلدي سابق؛ وذلك بعد تأخر البت في القضية طوال السنوات الماضية، وسط تساؤلات حول سبب ذلك التأخير.

وكانت مصادر قد أوضحت أن القضية منذ سنوات طويلة، وهي مخالفات مالية تصل لقرابة 100 ألف ريال صرفت كبدلات لمنسوبي مجلس بلدي سابق وبدأت حولها التحقيقات منذ سنوات طويلة بعد بلاغ تَلَقّته جهات الاختصاص بعدم استحقاقهم لصرفها.

وعادت هذه القضية للواجهة مؤخرًا بعد دعوى من مواطن ضد رئيس "بلدية أخرى"؛ مطالبًا بإنصافه مما تعرض له من تهديد وتخويف؛ لثنيه عن متابعة القضية من قِبَل ذلك الرئيس الذي كان شقيقه متهمًا في القضية.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:18 AM

دعوى تهديد تُجددها بجازان.. "مذكور": وفَّرنا المطلوب لـ"قضية مجلس بلدي سابق"

تأخُّر البَتِّ طوال سنوات طَرَح تساؤلات.. والعنوان الرئيسي مخالفات بـ100 ألف ريال

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محمد المواسي - جازان
0
3,692

كشف رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد مذكور، في تصريح لـ"سبق"، أن البلدية وفّرت المطلوب منها، وردت على المخاطبات لاستكمال إجراءات التحقيقات في قضية مجلس بلدي سابق؛ وذلك بعد تأخر البت في القضية طوال السنوات الماضية، وسط تساؤلات حول سبب ذلك التأخير.

وكانت مصادر قد أوضحت أن القضية منذ سنوات طويلة، وهي مخالفات مالية تصل لقرابة 100 ألف ريال صرفت كبدلات لمنسوبي مجلس بلدي سابق وبدأت حولها التحقيقات منذ سنوات طويلة بعد بلاغ تَلَقّته جهات الاختصاص بعدم استحقاقهم لصرفها.

وعادت هذه القضية للواجهة مؤخرًا بعد دعوى من مواطن ضد رئيس "بلدية أخرى"؛ مطالبًا بإنصافه مما تعرض له من تهديد وتخويف؛ لثنيه عن متابعة القضية من قِبَل ذلك الرئيس الذي كان شقيقه متهمًا في القضية.

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