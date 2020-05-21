صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بترقية طارق بن عبدالله آل عبدالدائم للمرتبة التاسعة بمسمى (باحث قضايا) بإمارة منطقة تبوك.
ترقية طارق آل عبدالدائم للمرتبة التاسعة
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بترقية طارق بن عبدالله آل عبدالدائم للمرتبة التاسعة بمسمى (باحث قضايا) بإمارة منطقة تبوك.
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ترقية طارق آل عبدالدائم للمرتبة التاسعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-21
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
12:24 AM
ترقية طارق آل عبدالدائم للمرتبة التاسعة
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بترقية طارق بن عبدالله آل عبدالدائم للمرتبة التاسعة بمسمى (باحث قضايا) بإمارة منطقة تبوك.
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