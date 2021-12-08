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بالفيديو.. "الهريفي" في "يا هلا بالعرفج": النصر بلا هوية ويحتاج إلى فكر جديد

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الكابتن "فهد الهريفي" في فقرة المشي مع العرفج، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء الرياضة، كما تحدَّث عن مشكلة إدارة النصر في التخطيط وفي العمل، وأنه بلا هوية.. وبلا أسلوب.. وبلا استقرار.. ويحتاج إلى فكر إداري جديد.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز مقطعًا مع الدكتور "فهد الخضيري"، تحدَّث من خلاله عن الأغذية المسرطنة قائلاً: "لا توجد أغذية مسرطنة، ولكن طريقتنا في إعداد الغذاء هي الخاطئة".

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "مَن يعرف جنيًّا يتلبسني؟" للكاتب القدير "فهد عامر الأحمدي"، وسرد قصة منع الكتاب.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا من نادي الاتحاد "الراعي لفعاليات ترفيهية وثقافية لذوي الإعاقة"، بالتعاون مع جمعية "حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وفي سياق سيرة وتر، وبمناسبة زيارة ولي العهد لسلطنة عُمان، روى الشاعر "طارش قطن" قصة أغنية "حب السعودية ملك كل إنسان"، ألحان عبدالعزيز الغريبي، وإنتاج المهندس ياسر البرعمي وزكي حسنين، وغناء "عبدالحميد الكيومي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "الهريفي" في "يا هلا بالعرفج": النصر بلا هوية ويحتاج إلى فكر جديد
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الكابتن "فهد الهريفي" في فقرة المشي مع العرفج، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء الرياضة، كما تحدَّث عن مشكلة إدارة النصر في التخطيط وفي العمل، وأنه بلا هوية.. وبلا أسلوب.. وبلا استقرار.. ويحتاج إلى فكر إداري جديد.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز مقطعًا مع الدكتور "فهد الخضيري"، تحدَّث من خلاله عن الأغذية المسرطنة قائلاً: "لا توجد أغذية مسرطنة، ولكن طريقتنا في إعداد الغذاء هي الخاطئة".

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "مَن يعرف جنيًّا يتلبسني؟" للكاتب القدير "فهد عامر الأحمدي"، وسرد قصة منع الكتاب.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا من نادي الاتحاد "الراعي لفعاليات ترفيهية وثقافية لذوي الإعاقة"، بالتعاون مع جمعية "حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وفي سياق سيرة وتر، وبمناسبة زيارة ولي العهد لسلطنة عُمان، روى الشاعر "طارش قطن" قصة أغنية "حب السعودية ملك كل إنسان"، ألحان عبدالعزيز الغريبي، وإنتاج المهندس ياسر البرعمي وزكي حسنين، وغناء "عبدالحميد الكيومي".

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:20 PM

بالفيديو.. "الهريفي" في "يا هلا بالعرفج": النصر بلا هوية ويحتاج إلى فكر جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج فيديو مع الكابتن "فهد الهريفي" في فقرة المشي مع العرفج، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها أثناء الرياضة، كما تحدَّث عن مشكلة إدارة النصر في التخطيط وفي العمل، وأنه بلا هوية.. وبلا أسلوب.. وبلا استقرار.. ويحتاج إلى فكر إداري جديد.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز مقطعًا مع الدكتور "فهد الخضيري"، تحدَّث من خلاله عن الأغذية المسرطنة قائلاً: "لا توجد أغذية مسرطنة، ولكن طريقتنا في إعداد الغذاء هي الخاطئة".

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "مَن يعرف جنيًّا يتلبسني؟" للكاتب القدير "فهد عامر الأحمدي"، وسرد قصة منع الكتاب.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا من نادي الاتحاد "الراعي لفعاليات ترفيهية وثقافية لذوي الإعاقة"، بالتعاون مع جمعية "حياتنا ترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة".

وفي سياق سيرة وتر، وبمناسبة زيارة ولي العهد لسلطنة عُمان، روى الشاعر "طارش قطن" قصة أغنية "حب السعودية ملك كل إنسان"، ألحان عبدالعزيز الغريبي، وإنتاج المهندس ياسر البرعمي وزكي حسنين، وغناء "عبدالحميد الكيومي".

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