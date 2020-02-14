النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: ليس صحيحاً وجود خطط للقاء سعودي إسرائيلي.. ونقف مع فلسطين بقوة

أكد أن سياسة الرياض ثابتة تجاه القضية

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، صحة تقارير إعلامية عن "لقاء سعودي إسرائيلي محتمل"، مؤكداً أنه ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية: "إن السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل. وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

وأضاف: "إن سياسة السعودية واضحة وثابتة جداً منذ بدء هذا الصراع، ولا علاقات بينها وبين وإسرائيل".

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: ليس صحيحاً وجود خطط للقاء سعودي إسرائيلي.. ونقف مع فلسطين بقوة
سبق

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، صحة تقارير إعلامية عن "لقاء سعودي إسرائيلي محتمل"، مؤكداً أنه ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية: "إن السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل. وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

وأضاف: "إن سياسة السعودية واضحة وثابتة جداً منذ بدء هذا الصراع، ولا علاقات بينها وبين وإسرائيل".

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
10:13 PM

وزير الخارجية: ليس صحيحاً وجود خطط للقاء سعودي إسرائيلي.. ونقف مع فلسطين بقوة

أكد أن سياسة الرياض ثابتة تجاه القضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,802

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، صحة تقارير إعلامية عن "لقاء سعودي إسرائيلي محتمل"، مؤكداً أنه ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية: "إن السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل. وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

وأضاف: "إن سياسة السعودية واضحة وثابتة جداً منذ بدء هذا الصراع، ولا علاقات بينها وبين وإسرائيل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,567
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,236
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,680

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة