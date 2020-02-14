وزير الخارجية: ليس صحيحاً وجود خطط للقاء سعودي إسرائيلي.. ونقف مع فلسطين بقوة

أكد أن سياسة الرياض ثابتة تجاه القضية

نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، صحة تقارير إعلامية عن "لقاء سعودي إسرائيلي محتمل"، مؤكداً أنه ليس صحيحاً أن هناك خططاً لعقد لقاء سعودي إسرائيلي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان لموقع قناة العربية: "إن السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل. وعلاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

وأضاف: "إن سياسة السعودية واضحة وثابتة جداً منذ بدء هذا الصراع، ولا علاقات بينها وبين وإسرائيل".